Cât costă biletele la meciul cu Botoșani de la Alba Iulia: CSM Unirea a stabilit și prețul abonamentelor pentru noul sezon

Cât costă biletele la meciul cu Botoșani de la Alba Iulia: CSM Unirea a stabilit și prețul abonamentelor

Biletele la meciul pe care divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia îl va juca pe teren propriu cu prim-divizionara FC Botoșani în play-off-ul Cupei României la fotbal costă 20 de lei.

Partida se va disputa miercuri, 27 august 2025, de la ora 17.30, pe Stadionul „Cetate”.

Abonamentele pentru meciurile de acasă ale Unirii Alba Iulia din sezonul competițional 2025-2026 vor costa 200 de lei. Acestea vor puse în vânzare de săptămâna viitoare.

Dacă echipa albaiuliană se va califica în grupele Cupei României abonamentele vor asigura accesul și la partidele din această fază a „competiției surprizelor”.

La meciurile din campionatul Ligii 3 biletele de intrarea vor costa 15 lei.

