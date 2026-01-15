Cât cheltuie un român cu venituri minime, din banii pe care-i obține lunar, pe facturile la curent și gaz. Expert: „În orice ţară civilizată există o regulă nescrisă: dacă eşti sărac, statul nu are voie să te lase în frig şi întuneric”
Cât cheltuie un român cu venituri minime, din banii pe care-i obține lunar, pe facturile la curent și gaz
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, afirmă, într-o analiză, că un român cu venituri minime cheltuie mai mult de o treime din bani pe facturile la lumină şi căldură, în contextul în care statul îi acoperă doar 12% din acestea.
Citește și: De ce nu se dorește eliminarea plafonării la gaze? Asociația Energia Inteligentă: „Plafonarea după 2023 a funcționat ca un împrumut fără dobândă pentru stat, garantat de consumatori”
„Un stat care oferă 150 de euro pe an pentru facturile la energie care costă 1.300 euro pe an şi care trăieşte cu 250 de euro pe lună şi îi spune că «l-a protejat» nu face politică socială. Face cosmetică bugetară peste o sărăcie reală”, conchide Dumitru Chisăliţă.
„În orice ţară civilizată există o regulă nescrisă: dacă eşti sărac, statul nu are voie să te lase în frig şi întuneric. În România, această regulă a fost nu doar ignorată, ci inversată. Există un test simplu prin care putem vedea dacă un stat este cu adevărat social: întrebarea nu este cât de mare este preţul la energie, ci cât din venitul unui om sărac este înghiţit de factura la gaz şi electricitate”, afirmă expertul.
În opinia preşedintelui Asociației Energia Inteligentă, comparaţia dintre Grecia şi România este „devastatoare”, subliniază News.ro.
Dumitru Chisăliţă susţine că în Grecia indemnizaţia socială minimă este de aproximativ 9.600 de euro pe an, iar costurile anuale medii pentru gaze naturale şi electricitate sunt de circa 1.800 de euro. În aceste condiţii, statutul elen intervine pentru consumatorii vulnerabili, aşa încât până la 100% din aceste costuri pot fi acoperite: „Cu alte cuvinte, un cetăţean grec sărac nu este condamnat să aleagă între hrană şi încălzire”.
Prin comparaţie, în România, realitatea ar fi… „opusă”, dat fiind că o persoană singură cu indemnizaţie socială minimă trăieşte cu aproximativ 1.281 lei pe lună, adică circa 3.000 de euro pe an, iar facturile anuale la gaze şi electricitate ajung la aproximativ 1.257 de euro pentru un apartament cu 2 camere.
„Ajutorul oferit de stat? Aproximativ 150 de euro pe an. Rezultatul, statul român acoperă doar 12% din factura energetică a unui om care trăieşte deja sub pragul sărăciei. Restul de aproape 1.100 de euro trebuie să fie plătit dintr-un venit anual de doar 3.000 de euro. Asta înseamnă că un român sărac ajunge să cheltuie peste o treime din tot venitul său doar pe energie. În Grecia, un om aflat în situaţie similară este protejat tocmai de acest colaps financiar”, precizează Dumitru Chisăliţă.
Acesta face referiri și la pretenția Guvernul român că „apără populaţia prin plafonarea preţurilor”.
„În realitate, această politică este o politică pentru cei 80% din consumatori, care nu sunt deloc vulnerabili, şi nu pentru cei săraci. Preţul plafonat este, de multe ori, foarte apropiat de cel din piaţă, ajutorul real pentru cei vulnerabili este simbolic. Plafonarea nu îi protejează pe săraci – îi ajută pe consumatorii bogaţi”, mai afirmă Dumitru Chisăliţă.
