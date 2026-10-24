Cu cât se vor indexa pensiile în anul 2027. Ministrul Muncii: „Va fi respectată legea: vom aștepta ultimele cifre privind inflația”
Cu cât se vor indexa pensiile în anul 2027. Ministrul Muncii: „Va fi respectată legea: vom aștepta ultimele cifre privind inflația”
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Alba Iulia, că va propune respectarea prevederilor legale privind indexarea pensiilor, după ce vor fi publicate ultimele date referitoare la inflație și la ceilalți indicatori economici care stau la baza calculului.
Oficialul susține că există resurse financiare pentru majorarea pensiilor, iar costul estimat al indexării s-ar încadra în proiecțiile bugetare pentru anul viitor.
„În acest moment, pe masa Ministerului Muncii stă, așa cum trebuie să stea, respectarea legii. Asta înseamnă că vom aștepta ultimele cifre apropo de evoluția inflației, vom aștepta ultimele cifre apropo de ceilalți indicatori care stau la baza acestui calcul și vom înainta Ministerului de Finanțe și premierului propunerea de a respecta legea, pentru că după doi ani un pensionar nu mai mai poate suporta”, a declarat Florin Manole, la Alba Iulia.
Ministrul a fost întrebat și dacă există resurse financiare pentru aplicarea indexării pensiilor. Acesta a răspuns afirmativ, invocând proiecțiile din legea bugetului pentru 2026, care includ estimări ale cheltuielilor pentru anii următori.
„Răspunsul este da, dacă ne uităm în legea bugetului pe 2026, care conține, la capitolul asigurări sociale, și o proiecție a cheltuielilor pe anii următori, iar pentru anul următor proiecția de cheltuieli pe asistență socială este de 170 de miliarde de lei, cu 12 miliarde mai mult decât execuția estimată la nivelul acestui an”, a precizat ministrul Muncii.
Potrivit estimărilor prezentate de Florin Manole, costul aplicării indexării pensiilor conform legii ar fi de aproximativ 9,5–9,6 miliarde de lei, raportat la cifrele disponibile în prezent.
„Iar costul, dacă ar fi să ne uităm la actualele cifre, costul indexării, majorării pensiilor conform legii, ar fi undeva la 9,5–9,6 miliarde de lei, așadar în anvelopa pe care am amintit-o”, a explicat acesta.
Declarațiile ministrului vin în contextul discuțiilor privind veniturile pensionarilor și posibilitatea aplicării mecanismului legal de indexare. Decizia urmează să fie fundamentată după publicarea datelor economice necesare calculului și după discuțiile cu Ministerul Finanțelor și premierul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Video | Florin Manole, despre menținerea CASS pentru pensii în 2027: „Subiectul nu este epuizat, încă nu a fost abordat la nivelul Guvernului”
Florin Manole, despre menținerea CASS pentru pensii în 2027: „Subiectul nu este epuizat, încă nu a fost abordat la nivelul Guvernului” Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Alba Iulia, că problema contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensionari nu a fost încă discutată la nivelul Guvernului. Oficialul a […]
Video | Crește salariul minim de la 1 ianuarie 2027? Ce spune ministrul Muncii, Florin Manole
Crește salariul minim de la 1 ianuarie 2027? Ce spune ministrul Muncii, Florin Manole Salariul minim brut pe economie va fi menținut la nivelul actual, de 4.325 de lei, la 1 ianuarie 2027, urmând ca o eventuală majorare să fie discutată în perioada următoare, după centralizarea indicatorilor economici. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, […]
Care va fi următoarea capitală de tineret a României, în 2028: Decizie luată la Alba Iulia
Care va fi următoarea capitală de tineret a României, în 2028: Decizie luată la Alba Iulia Competiția „Capitala Tineretului din România 2028” s-a încheiat. La Alba Iulia, în cadrul Summitului Tinerilor 11, finalistele au fost Brașov, Mediaș și Suceava. Decizia privind câștigătorul titlului de „Capitala Tineretului din România 2028” a fost anunțată în seara zilei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Florin Manole, despre menținerea CASS pentru pensii în 2027: „Subiectul nu este epuizat, încă nu a fost abordat la nivelul Guvernului”
Florin Manole, despre menținerea CASS pentru pensii în 2027: „Subiectul nu este epuizat, încă nu a fost abordat la nivelul...
Video | Crește salariul minim de la 1 ianuarie 2027? Ce spune ministrul Muncii, Florin Manole
Crește salariul minim de la 1 ianuarie 2027? Ce spune ministrul Muncii, Florin Manole Salariul minim brut pe economie va...
Știrea Zilei
Incident la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia: Un bărbat cu o armă de tip airsoft și o grenadă ar fi amenințat polițiștii
Incident la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia: Un bărbat cu o armă de tip airsoft și o grenadă ar fi...
Ajutor pentru pensionari în decembrie 2026: Vor primi românii bani în plus? Ce spune ministrul Muncii
Ajutor pentru pensionari în decembrie 2026: Vor primi românii bani în plus? Ce spune ministrul Muncii Pensionarii cu venituri de...
Curier Județean
Video | Vin, delicatese și voie bună în inima Alba Iuliei! Festivalul din Țara Vinului 2026, în curtea Palatului Principilor
Vin, delicatese și voie bună în inima Alba Iuliei! Festivalul din Țara Vinului 2026, în curtea Palatului Principilor Vinuri alese,...
Foto | Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Alba Iulia: Au fost finalizate lucrările de consolidare a iconostasului
Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Alba Iulia: Au fost finalizate lucrările de consolidare a iconostasului În cursul zilei de vineri,...
Politică Administrație
Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior: Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional...
Opinii Comentarii
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...