Cu cât se vor indexa pensiile în anul 2027. Ministrul Muncii: „Va fi respectată legea: vom aștepta ultimele cifre privind inflația”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Alba Iulia, că va propune respectarea prevederilor legale privind indexarea pensiilor, după ce vor fi publicate ultimele date referitoare la inflație și la ceilalți indicatori economici care stau la baza calculului.

Oficialul susține că există resurse financiare pentru majorarea pensiilor, iar costul estimat al indexării s-ar încadra în proiecțiile bugetare pentru anul viitor.

„În acest moment, pe masa Ministerului Muncii stă, așa cum trebuie să stea, respectarea legii. Asta înseamnă că vom aștepta ultimele cifre apropo de evoluția inflației, vom aștepta ultimele cifre apropo de ceilalți indicatori care stau la baza acestui calcul și vom înainta Ministerului de Finanțe și premierului propunerea de a respecta legea, pentru că după doi ani un pensionar nu mai mai poate suporta”, a declarat Florin Manole, la Alba Iulia.

Ministrul a fost întrebat și dacă există resurse financiare pentru aplicarea indexării pensiilor. Acesta a răspuns afirmativ, invocând proiecțiile din legea bugetului pentru 2026, care includ estimări ale cheltuielilor pentru anii următori.

„Răspunsul este da, dacă ne uităm în legea bugetului pe 2026, care conține, la capitolul asigurări sociale, și o proiecție a cheltuielilor pe anii următori, iar pentru anul următor proiecția de cheltuieli pe asistență socială este de 170 de miliarde de lei, cu 12 miliarde mai mult decât execuția estimată la nivelul acestui an”, a precizat ministrul Muncii.

Potrivit estimărilor prezentate de Florin Manole, costul aplicării indexării pensiilor conform legii ar fi de aproximativ 9,5–9,6 miliarde de lei, raportat la cifrele disponibile în prezent.

„Iar costul, dacă ar fi să ne uităm la actualele cifre, costul indexării, majorării pensiilor conform legii, ar fi undeva la 9,5–9,6 miliarde de lei, așadar în anvelopa pe care am amintit-o”, a explicat acesta.

Declarațiile ministrului vin în contextul discuțiilor privind veniturile pensionarilor și posibilitatea aplicării mecanismului legal de indexare. Decizia urmează să fie fundamentată după publicarea datelor economice necesare calculului și după discuțiile cu Ministerul Finanțelor și premierul.

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