Cultură Educație

Foto | Un stilus roman, martor al scrisului antic, exponatul lunii noiembrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 minute

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Un stilus roman, martor al scrisului antic, exponatul lunii noiembrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

Un stilus roman, piesa propusă pentru a fi exponatul lunii noiembrie 2026 la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a fost descoperită prin cercetare arheologică preventivă efectuată în zona vestică de extindere a Cimitirului Municipal (Maieri) în anul 2023.

Petrecerea Divorțaților

Cercetarea, din păcate începută în urma distrugerii unui sarcofag roman cu inscripție de către o firmă privată, a salvat ce se mai putea salva din patrimoniul existent în suprafața neafectată de gropile mormintelor contemporane.

Revenind la exponat, acesta este realizat din bronz, este intact și are un decor pe corp care îi individualizează între piesele cu funcționalitate similară din Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Piesele din această categorie, denumite styli (stylus la singular), erau utilizate pentru scrierea pe tăblițele cerate. În vreme ce unul dintre capete este ascuțit pentru incizare, celălalt este aplatizat, fiind folosit pe post de ,,gumă” pentru răzuirea la nevoie si netezirea ulterioară a suportului cerat.

Vernisajul va avea loc marți, 3 noiembrie 2026, de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia,

Prezentarea piesei va fi făcută de către dr. George Bounegru, cercetător științific în cadrul muzeului albaiulian.

sursa: Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

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