Care sunt telefoanele mobile compatibile cu Starlink, internetul prin satelit al lui Elon Musk. LISTA

Starlink, serviciul de internet prin satelit al SpaceX , operează acum pe telefoanele mobile ale utilizatorilor care s-au înscris pentru versiunea de probă. Compania lui Elon Musk colaborează cu compania multinațională de telecomunicații T-Mobile pentru a oferi acest serviciu în Statele Unite.

Sistemul permite utilizatorilor să rămână conectați chiar și în cele mai îndepărtate zone. Aceasta înseamnă că atunci când o persoană se află într-un loc fără acces la Internet sau la telefonia mobilă tradițională, va avea posibilitatea de a trimite mesaje text.

Pentru a deveni unul dintre primii utilizatori ai acestui serviciu de internet prin satelit, este necesar să vă înregistrați pe site-ul companiei de telecomunicații și să aveți un telefon mobil compatibil.

Iată lista telefoanelor mobile compatibile cu Starlink:

Apple iPhone 14 și versiuni ulterioare:

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

Seria Google Pixel 9:

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

Samsung Galaxy S21 și versiuni ulterioare, inclusiv Fan Edition:

Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra

Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy Z Fold 3, Flip 3 și ulterioare:

Galaxy Z Fold 3 și Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4 și Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5 și Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6 și Galaxy Z Flip 6

Husa Samsung Galaxy X 6 Pro

Samsung Galaxy A-series cu aceste modele specifice:

Galaxy A14, Galaxy A15, Galaxy A16

Galaxy A35

Galaxy A53, Galaxy A54

Motorola 2024 și versiuni ulterioare, inclusiv seriile Razr, Razr Plus, Edge și G:

Motorola Razr 2024, Razr Plus 2024

Motorola Edge 2024

Moto G 2025, Moto G 2024

Moto G Stylus 5G 2024

Moto G Power 2024

T-Mobile REVVL 7 și REVVL 7 Pro

Atenție! Telefoanele trebuie să aibă instalat cel mai recent software.

