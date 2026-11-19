Care sunt în 2026 cei mai mari datornici la bugetul asigurărilor sociale din Alba: Ce măsuri ia Fiscul pentru recuperarea restanțelor

Peste 316 milioane de lei reprezintă datoriile restante la bugetul asigurărilor sociale ale contribuabililor din Alba publicați pe lista ANAF. Printre cei mai mari datornici se numără societăți aflate în faliment sau insolvență, dar și companii de stat. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba anunță intensificarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea creanțelor.

Situația marilor datornici la bugetul asigurărilor sociale și măsurile întreprinse pentru recuperarea restanțelor în primele nouă luni ale anului 2026 au fost prezentate de Tito Fiț, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Alba în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social a Județului Alba de marți, 17 noiembrie 2026.

Potrivit datelor instituției, la 30 septembrie 2026, un număr de 356 de contribuabili din județ figurau pe site-ul ANAF cu obligații fiscale restante în valoare totală de 630,78 milioane de lei. Din această sumă, 256,68 milioane de lei reprezentau datorii la bugetul asigurărilor sociale, 314,63 milioane de lei la bugetul de stat, 40,93 milioane de lei la bugetul asigurărilor de sănătate și 18,53 milioane de lei la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Cine sunt cei mai mari datornici la bugetul asigurărilor sociale din Alba

În funcție de forma de proprietate, nouă agenți economici cu capital de stat acumulau restanțe de 206,08 milioane de lei la bugetul asigurărilor sociale, reprezentând aproximativ 65% din totalul obligațiilor restante ale contribuabililor publicați. Alte 322 de societăți comerciale, cu răspundere limitată sau organizate sub alte forme, înregistrau datorii de 110,06 milioane de lei, respectiv 35% din total.

O parte importantă a restanțelor provine de la societăți aflate în proceduri de faliment sau insolvență. Astfel, 168 de agenți economici aflați în faliment aveau obligații restante de 149,1 milioane de lei. Alte 30 de societăți, aflate în insolvabilitate cu bunuri și venituri urmăribile, înregistrau datorii de 529.018 lei, în timp ce 39 de contribuabili insolvabili fără bunuri urmăribile aveau restanțe de 463.887 de lei.

De asemenea, 37 de agenți economici aflați în procedura insolvenței înregistrau datorii de 127.605 lei, iar 57 de societăți active aveau obligații restante de 829.367 de lei.

Printre primii zece mari datornici la bugetul asigurărilor sociale, potrivit situației prezentate de AJFP Alba la 30 septembrie 2026, se regăsesc:

*Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” Deva – Filiala „Arieșmin” Baia de Arieș SA, aflată în faliment, cu datorii de 80.823.534 de lei;

*Minvest Deva – Filiala „Roșiamin” Roșia Montană SA, cu restanțe de 68.509.217 lei. Societatea se află în administrare specială din anul 2006, iar măsurile de executare silită sunt suspendate;

*Total Business Land SRL, aflată în insolvență, cu datorii de 24.293.057 de lei;

*Metalurgica Transilvana Aiud SA, aflată în faliment, cu restanțe de 6.073.808 lei;

*T E A SRL, aflată în faliment, cu datorii de 3.690.160 de lei;

*MOVA PREST SRL, aflată în faliment, cu restanțe de 3.123.341 de lei;

*DRAGONER STAR SRL, aflată în faliment, cu datorii de 3.060.377 de lei;

*KOZARA SRL, aflată în faliment, cu restanțe de 949.980 de lei;

*Fabrica de Arme Cugir SA, filială a CN ROMARM SA București, cu datorii de 444.219 lei. Societatea se află în administrare specială, iar măsurile de executare silită sunt suspendate;

*THUG SECURITY SRL, aflată în procedura falimentului, cu restanțe de 224.386 de lei.

Ce măsuri aplică ANAF pentru recuperarea datoriilor

Pentru recuperarea obligațiilor fiscale restante, AJFP Alba a demarat procedurile de executare silită, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. Printre măsurile aplicate se numără poprirea conturilor bancare, poprirea sumelor datorate de terți și instituirea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile.

Reprezentanții instituției precizează că o parte dintre creanțe sunt considerate arierate incerte, întrucât recuperarea acestora este întârziată de diverse proceduri administrative sau juridice. În această categorie intră datoriile contestate de contribuabili, creanțele pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței, obligațiile stabilite prin estimarea bazei de impunere, precum și cele aferente contribuabililor declarați inactivi.

Pentru perioada următoare, AJFP Alba anunță intensificarea acțiunilor de executare silită, în funcție de valoarea și vechimea datoriilor, de situația juridică a societăților și de comportamentul fiscal al acestora.

Printre măsurile avute în vedere se numără identificarea bunurilor mobile și imobile care pot fi sechestrate și valorificate, înființarea de popriri asupra conturilor bancare deschise ulterior instituirii măsurilor de executare, valorificarea garanțiilor constituite de contribuabilii care au beneficiat de eșalonări la plată, precum și deschiderea procedurilor de declarare a insolvabilității sau insolvenței.

Totodată, Fiscul ia în calcul atragerea răspunderii solidare la plată a persoanelor care au contribuit la apariția stării de insolvabilitate.

Încasări de peste 3,1 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026

În paralel cu acțiunile de recuperare a restanțelor, AJFP Alba raportează o creștere a veniturilor colectate la bugetul general consolidat.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, instituția a încasat venituri bugetare totale de 3,125 miliarde de lei, cu 208,87 milioane de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 7,36%.

La bugetul asigurărilor sociale au fost colectate 1,87 miliarde de lei, cu 145,31 milioane de lei peste nivelul înregistrat în primele nouă luni din 2025, respectiv o creștere de 8,42%.

La 30 septembrie 2026, AJFP Alba avea în evidență 126.917 contribuabili, persoane fizice, persoane juridice și instituții publice.

Potrivit conducerii instituției, obiectivul pentru perioada următoare rămâne creșterea gradului de colectare și reducerea arieratelor, prin încurajarea plății voluntare, dar și prin aplicarea măsurilor legale de executare silită împotriva contribuabililor care nu își achită obligațiile fiscale.

foto – sediul din Alba Iulia al Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba (arhivă)

Secțiune Știri sub articolul principal