Radarul Balastierelor: Proiectul intră în consultare publică după ce a fost refăcut de la zero. Urmează avizul mai multor ministere și instituții

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind înființarea și funcționarea Radarului Balastierelor a fost lansat joi, 19 noiembrie 2026 în consultare publică, împreună cu nota de fundamentare, după ce documentul inițial a fost refăcut de un grup de lucru format din specialiști ai Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) și ai Ministerului Mediului. Anunțul a fost făcut de noul director general al ANAR, Claudiu Ilișanu, care a indicat implementarea sistemului drept prioritatea zero a mandatului său.

Potrivit acestuia, imediat după preluarea funcției, în urmă cu o săptămână, a fost demarată procedura de revizuire a proiectului de act normativ. Claudiu Ilișanu a susținut că documentul existent la acel moment nu era finalizat în proporție de 90%, așa cum se vehiculase în spațiul public, și că aproximativ 90% din conținutul draftului nu respecta cerințele tehnicii legislative.

În urma constituirii unui grup de lucru la nivelul ANAR și al Ministerului Mediului, proiectul de Hotărâre de Guvern și nota de fundamentare au fost refăcute, forma finală fiind încheiată miercuri seara și publicată joi pe site-ul Ministerului Mediului, pentru consultare publică.

Zece zile pentru propuneri și observații

Proiectul se află în consultare publică timp de 10 zile, interval în care instituțiile, organizațiile, operatorii economici și persoanele interesate pot transmite propuneri și observații asupra prevederilor sale.

Ulterior, documentul va intra în circuitul de avizare, urmând să fie transmis Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Transporturilor, Ministerului Economiei și Digitalizării, responsabililor guvernamentali pentru digitalizare, Autorității pentru Digitalizarea României, Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției.

Modelul SUMAL, adaptat pentru controlul balastierelor

Potrivit notei de fundamentare, Radarul Balastierelor este conceput ca un sistem informatic de trasabilitate a agregatelor minerale, care preia modelul funcțional al SUMAL 2.0, utilizat pentru monitorizarea circulației materialelor lemnoase.

Miza proiectului este combaterea exploatărilor ilegale de nisip și pietriș, dar și a activităților care depășesc volumele autorizate. Inițiatorii atrag atenția că extragerea necontrolată a agregatelor minerale poate provoca eroziunea albiilor, destabilizarea malurilor, deteriorarea podurilor și digurilor, afectarea captărilor de apă și degradarea habitatelor acvatice, amplificând totodată riscul de inundații.

O altă problemă vizată este comercializarea agregatelor fără documente legale, fenomen care generează pierderi la bugetul public prin neplata redevențelor miniere, a contribuțiilor specifice de gospodărire a apelor, a TVA și a impozitelor, favorizând totodată concurența neloială în raport cu firmele care respectă legea.

Transporturile vor putea fi verificate prin cod QR

Printre principalele instrumente prevăzute în proiect se numără digitalizarea documentelor privind proveniența, circulația și comercializarea agregatelor minerale, precum și monitorizarea spațiilor de depozitare și a instalațiilor de prelucrare.

Un element important îl reprezintă componenta de informare publică, prin intermediul căreia orice persoană va putea verifica gratuit, fără autentificare, legalitatea unui transport de agregate minerale, prin scanarea codului QR de pe documentele de însoțire. Aplicația va permite, de asemenea, transmiterea de sesizări privind eventualele nereguli.

Inițiatorii estimează că implementarea sistemului va contribui la reducerea exploatărilor ilegale și a depășirilor de volume autorizate, la protejarea infrastructurii publice și la creșterea veniturilor bugetare prin fiscalizarea activităților din domeniu.

Totodată, digitalizarea procedurilor de obținere a actelor de reglementare ar urma să reducă timpul și costurile administrative pentru operatorii economici, în timp ce controalele vor putea fi direcționate mai eficient, pe baza evaluării riscurilor.

Dincolo de componenta de control și fiscalizare, proiectul are și o miză de protecție a comunităților riverane, expuse efectelor exploatărilor necontrolate, în special în ceea ce privește riscul de inundații, siguranța podurilor și drumurilor și protejarea surselor de apă potabilă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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