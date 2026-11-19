Demersuri pentru realizarea unui traseu de via ferrata la Ciuruleasa: Finanţare nerambursabilă de peste 7,1 milioane de lei pentru realizarea unui circuit turistic integrat în Țara de Piatră
Demersuri pentru realizarea unui traseu de via ferrata la Ciuruleasa: Finanţare nerambursabilă de peste 7,1 milioane de lei pentru realizarea unui circuit turistic integrat în Țara de Piatră
Primăria Ciuruleasa şi Consiliul Judeţean Alba încearcă să obţină o finanţare nerambursabilă, de peste 7,1 milioane de lei, în vederea realizării în comuna din Ţara de Piatră a unui circuit turistic integrat, cu amenajarea și reabilitarea traseelor pedestre, sectoare de alei, traversari, puncte de belvedere, zone de observare și interpretare a patrimoniului natural, mobilier turistic, semnalizare și soluții digitale de informare.
În acest sens, UAT Comuna Ciuruleasa, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu UAT Județul Alba, în calitate de Partener, au depus proiectul „Circuit turistic Via Ferrata – Ciuruleasa – Valorificarea patrimoniului natural și dezvoltarea infrastructurii de agrement” în vederea finanţării prin Programul Regiunea Centru 2021-2027.
În perspectiva depunerii și susținerii proiectului în cadrul competiției de finanțare, cât și pentru stabilirea cadrului de colaborare dintre cele două entități pe perioada implementării proiectului a fost necesară încheierea unui Acord de parteneriat.
Obiectul parteneriatului este stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, a contribuției financiare proprii a fiecărei părți și a responsabilităților pentru pregătirea și implementarea proiectului.
Valoarea totală a proiectului este de peste 7,2 milioane de lei.
Bugetul prevede cheltuieli eligibile de 7.246.799,17 lei, cheltuieli neeligibile de 0,00 lei, finanțare nerambursabilă solicitată de 7.101.863,19 lei (98% din valoarea eligibilă) și contribuție proprie (acoperită de Consiliul Judeţean) de 144.935,98 lei (2%).
Proiectul va contribui la creșterea atractivității turistice, dezvoltarea economiei locale și valorificarea durabilă a patrimoniului natural, în acord cu direcțiile strategice de dezvoltare ale comunei si județului Alba.
Intervențiile vor respecta integral restricțiile specifice rezervațiilor naturale și siturilor Natura 2000, fiind adaptate obiectivelor de conservare.
Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 este structurat pe 11 priorităţi de intervenţie, dintre care Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil se implementează în cadrul Obiectivului de Politica 4 – O Europă mai socială și mai incluzivă prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Obiectivul specific 4.6 – Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea sociala, Acțiunea 7.3 – Sprijinirea protecției, conservării și valorificării durabile a patrimoniului cultural și natural și stimularea dezvoltării zonelor turistice din ITI. Acţiunea 7.3. se implementează exclusiv pe teritoriile celor două ITI din Regiunea Centru, ITI Microregiunea Țara Făgărașului și ITI Moții – Țara de Piatră (județul Alba), atât în mediul rural cât și în cel urban.
Alocarea financiară a acestui apel de proiecte este de tip FEDR şi bugetul de stat.
Via Ferrata, adică drumul de fier, presupune amenajarea unui traseu montan prevăzut cu cabluri, scări, poduri trepte şi scoabe metalice.
Între timp Primăria Ciuruleasa a cerut aviz de mediu pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba.
foto: arhivă
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