Video | O pisicuță, salvată de pompieri dintr-o conductă de canalizare: Misiune contra cronometru într-o cunoscută stațiune
O pisicuță, salvată de pompieri dintr-o conductă de canalizare: Misiune contra cronometru într-o cunoscută stațiune
Intervenție mai puțin obișnuită, joi, 19 noiembrie 2026, pentru pompierii bihoreni, care au salvat o pisicuță rămasă captivă într-o conductă de canalizare, pe un șantier din stațiunea Băile Felix.
La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție 1 Mai, după ce o femeie aflată în apropiere a auzit mieunăturile animalului și a alertat autoritățile. Femeia a rămas la locul intervenției până la încheierea operațiunii.
Pisicuța era blocată într-o tubulatură de legătură dintre conductele de canalizare, cu un diametru de aproximativ 11 centimetri, aflată la o adâncime de circa 1,4 metri.
După mai multe încercări, salvatorii au reușit să scoată animalul la suprafață, în siguranță. Imediat după eliberare, pisicuța a fugit de la locul intervenției.
sursa: ISU Bihor
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Video | O pisicuță, salvată de pompieri dintr-o conductă de canalizare: Misiune contra cronometru într-o cunoscută stațiune
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