SC Popești-Leordeni – CSM Unirea Alba Iulia, finala pentru Liga 2! Militaru: „am pregătit inclusiv loviturile de departajare” Ducan: „Nu poți să nu te concentrezi la un asemenea meci”
SC Popești-Leordeni – CSM Unirea Alba Iulia, finala pentru Liga 2! Dragoș Militaru: „am pregătit inclusiv loviturile de departajare” Răzvan Ducan: „Nu poți să nu te concentrezi la un asemenea meci”
SC Popești-Leordeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 6 iunie, la ora 17.30, barajul final pentru promovarea în Liga 2, o confruntare în care se joacă un întreg sezon!
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Gazdele sunt la a cincea încercare consecutivă de a accede în eșalonul superior! Iffovenii antrenați de Petre Pașculea au o serie imbatabilă de 11 întâlniri, au eliminat în semifinale pe Sportul Gura Humorului (3-2) și în play-off au avut 6 succese și două remize. Printre jucătorii cunoscuți se numără Sin, Dane, Boiangiu, Leafu, Nadolu, Balgiu, Bobaru, Bustea sau camerunezul Nijindja!
*Reguli aberante pentru suporterii albaiulieni!
CSM Unirea Alba Iulia asigură gratuit deplasarea unui autocar, care va pleca la ora 9.00 și intrarea în arena (circa 50 de persoane), însă suporterii care vor merge pe cont propriu nu au garantată intrarea. Organizatorii transmit că „accesul în stadion se face pe bază de tichet cu valoare zero și buletin de identitate” iar „capacitatea arenei este limitată”. Mai pe șleau spus, un fan din Alba care locuiește în Capitală, sau un student originar din județ care învață în București, nu vor putea intra pe stadion, dacă nu prezintă buletin de Popești-Leordeni!
*Militaru și Ducan, despre promovare!
„Mergem cu încredere, sperăm să fim inspirați, am luat informații despre adversari, ne-am documentat. Comparativ cu acum 5 ani, la baraj, atunci erau două meciuri, sunt situații diferite, aveai mai multe șanse. La urma urmei e o finală care trebuie câștigată, atunci puteai promova și cu două egaluri, cu regula golului în deplasare. E un meci important pentru clasare, sper să vină multă lume de la noi, să ne simțim ca la noi acasă. La Lupeni a fost presiunea publicului ridicată, sunt două echipe diferite ca abordări, plus o deplasare mai lungă. Avem nevoie de inspirație, pregătire până la cele mai mici detalii și partea mentală. Am pregătit toate scenariile posibile, inclusiv loviturile de departajare, așa cum e normal”, a precizat Dragoș Militaru.
„E un duel care trebuie să-l câștigăm, să facem un meci bun și să jucăm la anul în Liga 2. Voi rămâne dacă echipa va promova, așa e contractul. Am mai jucat încă două baraje de promovare în Liga 1, acum 4-5 ani, la Mioveni și cu un an înainte la FC Argeș. Principalul pericol suntem noi, dar nu cred că poți să nu fi concentrat la un asemenea meci. Cu doi dintre adversari am mai jucat în trecut”, a spus portarul Răzvan Ducan, care are 7 jocuri în „alb-negru” (ultimele 4 fiind „clean sheet”).
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