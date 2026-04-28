Când intră alocațiile pentru copii în luna mai 2026: Data la care sunt virați banii

Într-o perioadă în care cheltuielile cu copiii au crescut din ce în ce mai mult, orice ban venit la bugetul familiei este binevenit, chiar dacă valoarea alocaţiilor pentru copii este una mai degrabă modestă.

Milioane de familii primesc susţinere financiară din partea statului pentru a-şi putea creşte copilul sau copiii în condiţii relativ rezonabile.

Când se plătesc alocaţiile pentru copii în mai 2026

În principiu, conform autorităţilor din România, alocaţiile pentru copii care sunt virate pe card ar urma să fie virate până cel târziu vineri, 8 mai 2026.

În schimb, alocaţiile care sunt virate prin mandat poştal ar urma să fie livrate cu câteva zile întârziere, în funcţie de modul în care lucrează fiecare oficiu poştal în parte.

