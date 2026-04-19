Alocații pentru copii 2026 | Când poate fi încetată sau suspendată alocația de stat: Precizări oficiale
Alocația de stat este un drept esențial pentru copii, însă există situații în care plata acesteia poate fi încetată sau suspendată, conform prevederilor legale în vigoare, a transmis vineri, 17 aprilie 2026 Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).
Cazuri în care alocația ÎNCETEAZĂ
Dreptul la alocația de stat pentru copii încetează atunci când nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare, de exemplu:
• dacă tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale;
• dacă un copil al cetățenilor străini sau apatrizi nu mai locuiește în România;
• în cazul decesului copilului.
Cazuri în care alocația se SUSPENDĂ
Plata alocației poate fi suspendată în următoarele situații:
• schimbarea reprezentantului legal al copilului (de exemplu, în urma unui divorț);
• închiderea contului bancar în care se efectua plata;
• returnarea mandatelor poștale timp de 3 luni consecutive;
• solicitarea acordării alocației într-un alt stat UE/SEE (în baza formularelor europene).
De asemenea, reprezentantul legal poate solicita în mod expres suspendarea plății în România, prin cerere scrisă, însoțită de actul de identitate și certificatul de naștere al copilului.
În cazul în care alocația de stat a fost suspendată, iar beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia dorește reluarea în plată a acesteia, poate solicita acest lucru printr-o cerere scrisă depusă la AJPIS/APISMB, însoțită de actul de identitate și certificatul de naștere al copilului.
„Pentru orice nelămurire legată de stadiul dosarului de alocație de stat pentru copii, apelează Call Center-ul ANPIS, la numărul de telefon 021.93.09, iar experții noștri te vor ajuta cu toate informațiile necesare”, au precizat reprezentanții ANPIS.
