Alocații pentru copii 2026 | Când poate fi încetată sau suspendată alocația de stat: Precizări oficiale

Lucian Dărămuș

acum 4 ore

Alocația de stat este un drept esențial pentru copii, însă există situații în care plata acesteia poate fi încetată sau suspendată, conform prevederilor legale în vigoare, a transmis vineri, 17 aprilie 2026 Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). 

Cazuri în care alocația ÎNCETEAZĂ

Dreptul la alocația de stat pentru copii încetează atunci când nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare, de exemplu:

• dacă tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale;

• dacă un copil al cetățenilor străini sau apatrizi nu mai locuiește în România;

• în cazul decesului copilului.

Cazuri în care alocația se SUSPENDĂ

Plata alocației poate fi suspendată în următoarele situații:

• schimbarea reprezentantului legal al copilului (de exemplu, în urma unui divorț);

• închiderea contului bancar în care se efectua plata;

• returnarea mandatelor poștale timp de 3 luni consecutive;

• solicitarea acordării alocației într-un alt stat UE/SEE (în baza formularelor europene).

De asemenea, reprezentantul legal poate solicita în mod expres suspendarea plății în România, prin cerere scrisă, însoțită de actul de identitate și certificatul de naștere al copilului.

În cazul în care alocația de stat a fost suspendată, iar beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia dorește reluarea în plată a acesteia, poate solicita acest lucru printr-o cerere scrisă depusă la AJPIS/APISMB, însoțită de actul de identitate și certificatul de naștere al copilului.

„Pentru orice nelămurire legată de stadiul dosarului de alocație de stat pentru copii, apelează Call Center-ul ANPIS, la numărul de telefon 021.93.09, iar experții noștri te vor ajuta cu toate informațiile necesare”, au precizat reprezentanții ANPIS.

O nouă ZI LIBERĂ pentru români în 2027: 10 mai, Ziua Independenței Naționale, propusă ca sărbătoare legală

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

în

19 aprilie 2026

De

O nouă ZI LIBERĂ pentru români în 2027: 10 mai, Ziua Independenței Naționale, propusă ca sărbătoare legală Angajații din România ar putea avea, începând de anul viitor, de o nouă zi liberă plătită. Un proiect legislativ depus recent în Parlament propune ca data de 10 mai, cunoscută drept Ziua Independenței Naționale, să fie inclusă oficial […]

Citește mai mult

Actualitate

Carte funciară și întabulare 2026 | Cum se face notarea posesiei în cazul celor care nu dețin acte de proprietate pentru terenuri și construcții, dar le folosesc de mult timp

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 aprilie 2026

De

Carte funciară și întabulare 2026 | Cum se face notarea posesiei în cazul celor care nu dețin acte de proprietate pentru terenuri și construcții, dar le folosesc de mult timp În multe zone rurale din România există imobile (terenuri și construcții) pentru care oamenii nu dețin acte de proprietate, dar le folosesc, uneori de generații, […]

Citește mai mult

Actualitate

Ce este alergia la muncă și cum se manifestă: Femeile, mai predispuse să se „îmbolnăvească” la muncă decât bărbații

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 aprilie 2026

De

Ce este alergia la muncă și cum se manifestă: Femeile, mai predispuse să se „îmbolnăvească” la muncă decât bărbații Alergia la muncă există, iar medicii explică modul în care apare, cum se manifestă, dar și ce se poate face pentru a evita problemele. De ce apare alergia la muncă, cum se manifestă și ce se […]

Citește mai mult