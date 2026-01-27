Campionatul Județean de Fotbal în sală, ediția a noua | Faza a doua a grupelor, la Sebeș și Vințu de Jos, duminică, 1 februarie, cu 12 formații participante

Campionatul Județean de Fotbal în sală, ediția a noua, competiția fotbalistică organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, pornită la drum cu 20 de combatante a ajuns la faza a doua a grupelor. În această fază s-au calificat echipele clasate pe primele două locuri în cele 5 grupe din prima fază și cele mai bune două echipe de pe locurile 3.

Pentru împerecherea echipelor din faza a doua s-a evitat întâlnirea unor echipe adversare în prima fază și s-au alcătuit 3 urne valorice, după cum urmează: *urna 1: VCG Vințu de Jos, campioana de anul trecut (9 puncte, golaveraj +20), Academia Șona (9 puncte, golaveraj +19), Sportul Câmpeni (9 puncte, golaveraj +14), Fortuna Lunca Mureșului (9 puncte, golaveraj +13); *urna 2: Cuprirom Abrud (7 puncte, golaveraj +10), ACS Oiejdea (7 puncte; golaveraj +14), CS Ocna Mureș (6 puncte, golaverJ +14), ACS Crăciunel (6 puncte, golaveraj +2); *urna 3: Inter Ciugud (6 puncte, golaveraj 0), Viitorul Vama Seacă (4 puncte, golaveraj +4), Recolta Crăciunel (4 puncte, golaveraj +3), Limbenii Limba (3 puncte, golaveraj +3).

Faza a doua este prevăzută duminică, 1 februarie, la Sebeș (Sala de Sport „Florin Fleșeriu”) – grupele 1 și 2, respectiv Vințu de Jos – grupele 3 și 4. Prima clasată din fiecare grupă va accede în semifinale, ultimele jocuri disputându-se duminică, 8 februarie (semifinale, finala mică și finala mare). AJF Alba va mai premia golgheterul, cel mai bun portar, cel mai bun jucător și arbitrii fazei finale. Dar iată programul fazei a doua:

*grupa 1 (la Sebeș), ora 12.00: Academica Șona – Inter Ciugud; 12.50, Inter Ciugud – Cuprirom Abrud; 13.40, Cuprirom Abrud – Academia Șona;

*grupa 2 (la Sebeș), ora 14.30: Fortuna Lunca Mureșului – Recolta Crăciunel; 15.20, Recolta Crăciunel – ACS Oiejdea; 16.10, ACS Oiejdea – Fortuna Lunca Mureșului;

*grupa 3 (la Vințu de Jos), ora 12.00: VCG Vințu de Jos – Limbenii Limba; 12.50, Limbenii Limba – CS Ocna Mureș; 13.40, CS Ocna Mureș – VCG Vințu de Jos;

*grupa 4 (la Vințu de Jos), ora 14.30: Sportul Câmpeni – Viitorul Vama Seacă; 15.20, Viitorul Vama Seacă – ACS Crăciunel; 16.10, ACS Crăciunel – Sportul Câmpeni.

