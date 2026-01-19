Sport

Campionatul Județean de Fotbal în Sală 2026, ediția a noua | Etapa întâi, la Jidvei, Aiud, Vințu de Jos și Sebeș, duminică, 25 ianuarie

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Campionatul Județean de Fotbal în Sală 2026, ediția a noua, debutează la finele săptămânii | Etapa întâi, la Jidvei, Aiud, Vințu de Jos și Sebeș, duminică, 25 ianuarie

La Campionatul de Fotbal în Sala 2026, ediția a noua, competiție organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, participă 20 de echipe, iar primele meciuri sunt programate duminică, 25 ianuarie, la Jidvei, Aiud, Vințu de Jos și Sebeș (două grupe).

Citește și: Campionatul Județean de Futsal 2026, cu 20 de participante la competiția organizată de AJF Alba

Combatantele au fost repartizate în 5 grupe, iar în faza a doua se vor califica echipele clasate pe primele două locuri în fiecare grupă plus cele mai bine două echipe de pe locurile 3.

În faza a doua (1 februarie) vor fi 12 echipe calificate din faza 1, respectiv 4 grupe a câte 3 echipe, dar nu se vor întâlni echipe care s-au duelat în prima fază. Pentru împerecherea echipelor în faza a doua se vor forma 3 urne valorice, urnea 1 (primele 4 echipe de pe locul 1), urna 2 (cel mai slab loc 1 și primele 3 locuri 2), urna 3 (ultimele două locuri 2 și primele două locuri 3). Duminică, 8 februarie, vor fi semifinalele (echipele clasate pe primul loc în cele 4 grupe din faza 2), finala mică și finala mare.

Dar iată componența grupelor: *Jidvei (duminică, 25 ianuarie), Grupa A: Viitorul Vama Seacă, Academia Șona, Progresul Fărău, Recolta Crăciunel 1

*Aiud (sala „Agro”, duminică, 25 ianuarie), Grupa B: CS Ocna Mureș, Fortuna Lunca Mureșului, Șoimii Ciumbrud, Mureșul Gâmbaș

*Vințu de Jos (duminică, 25 ianuarie), Grupa C: AFC Micești, VCG Vințu de Jos, ACS Crăciunel, Mureșul Șibot

*Sebeș (Sala „Florin Fleșeriu”, duminică, 25 ianuarie, dimineața), Grupa D: ACS Oiejdea, Cuprirom Abrud, Recolta Crăciunel 2, Limbenii Limba;

*Sebeș (Sala „Florin Fleșeriu”, duminică, 25 ianuarie, după-masa), Grupa E: Sportul Câmpeni, Dacicus Blandiana, Inter Ciugud, Viitorul Răhău.

