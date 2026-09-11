Campionatul interjudețean Alba-Hunedoara Under 17, cu 4 formații din județ la start: CSM Aiud, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, CSȘ Blaj și Metalurgistul Cugir | CIL Blaj, echipa din „Mica Romă” a cucerit trofeul regional, în vară

Campionatul interjudețean Alba-Hunedoara Under 17 va debuta în perioada 16-20 septembrie, când este prevăzută prima etapă.

În competiția fotbalistică organizată de AJF-urile din cele două județe participă 5 formații, 4 din Alba (CSM Aiud, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, CSȘ Blaj și Metalurgistul Cugir, acestea fiind înscrise și la Campionatul interjudețean Under 19 Alba-Cluj-Mureș) și Stars Academy Călan (reprezentanta Hunedoarei, antrenor Cornel Dumitru).

În 2026 sunt prevăzute 10 runde, ultima în 18-22 noiembrie, sistemul fiind tur/retur, toamnă/primăvară, totalizându-se 20 de etape. CSM Aiud (antrenor Cornel Popa) va juca pe Aiudelul, Școala de Fotbal Valea Frumoasei (antrenor Călin Avram) – la Petrești, CSȘ Blaj (antrenor Alin Hancăș) va utiliza terenul din „Parc” (singuurl sintetic), iar Metalurgistul Cugir (antrenor Alin Șuteu) va evolua pe „Arena Cugir”).

Cea mai bună formație dintre cele din Alba va reprezenta județul la faza regională organizată de FRF.

Etapa inaugurală: CSM Aiud – Metalurgistul Cugir (miercuri, 16 septembrie), Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Stars Academy Călan (sâmbătă, 19 septembrie), CSȘ Blaj – stă.

În acest an, CIL Blaj, echipa din „Mica Romă” a cucerit trofeul Campionatului Național Under 17, după finala regională cu CSȘ Brașovia Brașov.

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