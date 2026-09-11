Curier Județean

Reorganizare a rețelei școlare din Sebeș pentru anul de învățământ 2026-2027: Inițiativă locală bazată pe un ordin al Ministerului Educației

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Reorganizare a rețelei școlare din Sebeș pentru anul de învățământ 2026-2027: Inițiativă locală bazată pe un ordin al Ministerului Educației

Consiliul Local al Municipiului Sebeș a fost convocat miercuri, 9 septembrie 2026 în ședință extraordinară cu convocare de îndată pentru a analiza și aproba proiectul de hotărâre privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din localitate. Demersul administrativ transpune la nivel local decizii luate de Ministerul Educației și Cercetării.

Cadrul legal și parcursul instituțional

Procedura a fost declanșată în urma adresei Inspectoratului Școlar Județean (I.S.J.) Alba nr. 5333/04.09.2026 (înregistrată la Primăria Municipiului Sebeș cu nr. 60071/08.09.2026), prin care s-a transmis Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5594/31.08.2026. Acest ordin reglementează în mod direct reorganizarea a trei unități din municipiu: Liceul Tehnologic Sebeș, Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș și Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș.

Inițiativa actualizează Hotărârea Consiliului Local nr. 392/2025 (privind rețeaua școlară pentru anul 2026-2027) și se fundamentează pe dispozițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, ale O.M.E. nr. 6799/2023, O.M.E.C. nr. 6636/2025 și O.M.E. nr. 4594/03.08.2026, respectând totodată prevederile Codului Administrativ (O.U.G. nr. 57/2019).

Structura noilor unități cu personalitate juridică

Conform raportului de specialitate întocmit de compartimentul de resort, în urma reorganizării au rezultat patru unități de învățământ cu personalitate juridică și structurile arondate acestora:

*Liceul Tehnologic Sebeș – își păstrează statutul de unitate cu personalitate juridică.

*Grădinița „Copiilor Voioși” Sebeș – include în structura sa Creșa „Copiilor Voioși”, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Sebeș și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Sebeș.

*Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș – are în subordine Școala Gimnazială „Silviu Cărpinișan” Sebeș, Grădinița cu Program Normal Lancrăm, Grădinița cu Program Normal Nr. 8 Sebeș și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Sebeș.

*Școala Gimnazială Nr. 2 Sebeș – include ca structuri Școala Gimnazială Răhău și Grădinița cu Program Normal Răhău.

Rețeaua școlară a orașului continuă să fie completată de celelalte instituții de învățământ de stat (Colegiul Național „Lucian Blaga”, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, Școala Gimnazială Petrești, Liceul German Sebeș), precum și de unitățile din sectorul particular (Grădinița „Heidi”, Grădinița „Sfântul Nicolae”, Grădinița „Mirela” și Școala Postliceală „Henri Coandă”).

foto – Liceul Tehnologic Sebeș (arhivă; cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

General al Armatei Române, găsit împuşcat: Un pistol a fost găsit lângă trupul său

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

11 septembrie 2026

De

General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap: Un pistol a fost găsit lângă trupul său  Generalul Dorin Ioniță, 61 de ani, a fost găsit fără suflare, vineri dimineață, 11 septembrie 2026, într-un imobil pe care îl deținea în localitatea Păulești, județul Prahova. Lângă trupul său a fost găsit un pistol, despre care primele verificări […]

Citește mai mult

Curier Județean

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiști la Ocna Mureș: Amenzi de peste 5.000 de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

11 septembrie 2026

De

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiști la Ocna Mureș: Amenzi de peste 5.000 de lei Polițiștii din Ocna Mureș au dat amenzi de peste 5.000 de lei și au verificat zeci de persoane și de mașini. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 septembrie 2026, în intervalul orar 19.00 – 22.00, polițiștii din […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Unirea, cu dosar penal: A fost prins de polițiști fără permis de conducere, pe un moped neînmatriculat

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

11 septembrie 2026

De

Bărbat din Unirea, cu dosar penal: A fost prins de polițiști fără permis de conducere, pe un moped neînmatriculat Un bărbat din Unirea s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști fără permis de conducere, pe un moped neînmatriculat. Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 10 septembrie 2026, polițiștii din […]

Citește mai mult