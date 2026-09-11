Reorganizare a rețelei școlare din Sebeș pentru anul de învățământ 2026-2027: Inițiativă locală bazată pe un ordin al Ministerului Educației
Reorganizare a rețelei școlare din Sebeș pentru anul de învățământ 2026-2027: Inițiativă locală bazată pe un ordin al Ministerului Educației
Consiliul Local al Municipiului Sebeș a fost convocat miercuri, 9 septembrie 2026 în ședință extraordinară cu convocare de îndată pentru a analiza și aproba proiectul de hotărâre privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din localitate. Demersul administrativ transpune la nivel local decizii luate de Ministerul Educației și Cercetării.
Cadrul legal și parcursul instituțional
Procedura a fost declanșată în urma adresei Inspectoratului Școlar Județean (I.S.J.) Alba nr. 5333/04.09.2026 (înregistrată la Primăria Municipiului Sebeș cu nr. 60071/08.09.2026), prin care s-a transmis Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5594/31.08.2026. Acest ordin reglementează în mod direct reorganizarea a trei unități din municipiu: Liceul Tehnologic Sebeș, Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș și Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș.
Inițiativa actualizează Hotărârea Consiliului Local nr. 392/2025 (privind rețeaua școlară pentru anul 2026-2027) și se fundamentează pe dispozițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, ale O.M.E. nr. 6799/2023, O.M.E.C. nr. 6636/2025 și O.M.E. nr. 4594/03.08.2026, respectând totodată prevederile Codului Administrativ (O.U.G. nr. 57/2019).
Structura noilor unități cu personalitate juridică
Conform raportului de specialitate întocmit de compartimentul de resort, în urma reorganizării au rezultat patru unități de învățământ cu personalitate juridică și structurile arondate acestora:
*Liceul Tehnologic Sebeș – își păstrează statutul de unitate cu personalitate juridică.
*Grădinița „Copiilor Voioși” Sebeș – include în structura sa Creșa „Copiilor Voioși”, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Sebeș și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Sebeș.
*Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș – are în subordine Școala Gimnazială „Silviu Cărpinișan” Sebeș, Grădinița cu Program Normal Lancrăm, Grădinița cu Program Normal Nr. 8 Sebeș și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Sebeș.
*Școala Gimnazială Nr. 2 Sebeș – include ca structuri Școala Gimnazială Răhău și Grădinița cu Program Normal Răhău.
Rețeaua școlară a orașului continuă să fie completată de celelalte instituții de învățământ de stat (Colegiul Național „Lucian Blaga”, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, Școala Gimnazială Petrești, Liceul German Sebeș), precum și de unitățile din sectorul particular (Grădinița „Heidi”, Grădinița „Sfântul Nicolae”, Grădinița „Mirela” și Școala Postliceală „Henri Coandă”).
foto – Liceul Tehnologic Sebeș (arhivă; cu rol ilustrativ)
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