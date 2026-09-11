Benzina a ajuns la un nou record istoric în România: Litrul se apropie de pragul de 10 lei
Benzina a ajuns la un nou record istoric în România: Litrul se apropie de pragul de 10 lei
Prețul benzinei a atins vineri dimineață, 11 septembrie, un nou record în România. Media națională pentru benzina standard a ajuns la 9,88 lei pe litru, iar în unele stații prețul a urcat până la 9,97 lei.
La ora 7:00, prețul mediu național al benzinei standard 95 era de 9,88 lei/litru, în creștere de la aproximativ 9,83 lei în ziua precedentă. Prețurile observate în cele peste 1.700 de stații monitorizate variau între 9,65 și 9,97 lei pe litru, potrivit datelor PretCarburant.ro, scrie Mediafax.
Un plin de 50 de litri a ajuns astfel să coste, la prețul mediu, aproximativ 494 de lei.
Și motorina rămâne mult peste pragul de 10 lei: media națională era vineri dimineață de 10,35 lei/litru, cu prețuri care ajung până la 10,43 lei/litru. Motorina premium a urcat la o medie de 11,13 lei/litru.
Nivelurile actuale depășesc semnificativ recordurile stabilite în timpul crizei energetice din 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia. La sfârșitul lunii iunie 2022, prețul mediu al benzinei ajunsese la aproximativ 8,65 lei/litru, considerat atunci maximul istoric pentru România. Motorina urcase la 9,22 lei/litru.
Față de acel record, benzina este acum cu aproximativ 1,23 lei/litru mai scumpă, adică o creștere de peste 14%. Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența înseamnă peste 60 de lei în plus la un singur plin, mai notează sursa citată. Trebuie precizat că este vorba despre un record în termeni nominali, fără ajustarea prețurilor istorice cu inflația.
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