Video | Ziua pompierilor din România 2026, sărbătorită la Alba Iulia: Ceremonial militar și religios, avansări în grad, activități dedicate copiilor și prezentare tehnică de intervenție
Ziua pompierilor din România, sărbătorită la Alba Iulia: Ceremonial militar și religios, avansări în grad, activități dedicate copiilor și prezentare tehnică de intervenție
Ziua Pompierilor din România este sărbătorită la Alba Iulia în perioada 11-13 septembrie 2026. Vineri, 11 septembrie 2026, începând cu ora 09:50, au loc ceremonialul militar și religios, în Piața Cetății.
Tot în locația menționată anterior, între orele 11 și 13 vor avea loc activități dedicate copiilor și prezentare tehnică de intervenție.
De asemenea activitatea va continua începând cu ora 11.00, în incinta Muzeului ,,Principia” din Piața Cetății, unde vor fi felicitați și premiați cei mai merituoși colegi și voluntari.
,,Cu ocazia Zilei Pompierilor din România le urmă colegilor și voluntarilor putere de muncă, curaj și empatie. Să se pună întotdeauana în locul semenilor pe care îi ajutăm. Să se întoarcă sănătoși alături de familie după fiecare intervenție”, a explicat unul dintre reprezentanții pompierilor pentru ziarulunirea.ro.
Programul activităților pentru 12 și 13 septembrie:
SÂMBĂTĂ (12 Septembrie)
Locație: Șanțurile Cetății (RATED CAR FEST)
12:00 – 15:00 – Exercițiu de descarcerare, acordare prim ajutor medical și prezentare tehnică de intervenție.
Activități dedicate copiilor și prezentare tehnică de intervenție (orele 16:00 – 19:00):
-Parcul ,,Avram Iancu” orașului Câmpeni
-Catedrala Sfinții Trei Ierarhi din municipiul Aiud
DUMINICĂ (13 Septembrie)
ora 20:00: MOMENT SOLEMN – Retragere cu torțe a pompierilor militari din cadrul ISU Alba, în cinstea eroilor pompieri căzuți la datorie.
Itinerariul de deplasare va fii următorul: Poarta a VI-a a Cetății – Catedrala Încoronării – Piața Cetății – Poarta a III-a a Cetății – Poarta I a Cetății.
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