Curier Județean

Video | Bărbat de 68 de ani din Aiud, reținut de polițiști: A refuzat prelevarea de mostre biologice după ce a fost găsit la volanul unei mașini răsturnate pe DJ 107M, Colțești – Aiud

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Bărbat de 68 de ani din Aiud, reținut de polițiști: A refuzat prelevarea de mostre biologice după ce a fost găsit la volanul unei mașini răsturnate pe DJ 107M, Colțești – Aiud

Un bărbat de 68 de ani, din Aiud, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice. 

Mai exact, polițiștii au observat pe DJ 107M, sensul de mers Colțești – Aiud,  un autoturism răsturnat în afara părții carosabile, la volanul căruia se afla bărbatul.

Conform IPJ Alba, la data de 28 septembrie 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

La data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 15.45, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au observat, pe DJ 107 M, la kilometrul 53, pe sensul de mers Colțești – Aiud, un autoturism răsturnat în afara părții carosabile, la volanul căruia se afla un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din municipiul Aiud.

Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, unde, de asemenea, a refuzat prelevarea de mostre biologice.

Cercetările sunt continuate.

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