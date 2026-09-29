Curier Județean

Ce a provocat avaria care a lăsat „jumătate din Alba Iulia” fără curent, în noaptea de duminică spre luni: Explicațiile reprezentanților Electrica

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Ce a provocat avaria care a lăsat „jumătate din Alba Iulia” fără curent, în noaptea de duminică spre luni: Explicațiile reprezentanților Electrica

În noaptea de 27 spre 28 septembrie, o avarie majoră a avut loc în Alba Iulia. Din această cauză, pentru o scurtă perioadă de timp, aproximativ ,,jumătate din oraș” a rămas fără curent electric.

Mai exact, avaria a survenit în urma defectării unui întrerupător din stația Transelectrica, la limita dintre Lumea Nouă și Micești. 

„A fost vorba despre o avarie produsă în stația Transelectrica din zonă, care nu aparține DEER. Defecțiunea a fost cauzată de un întrerupător, iar noi am realimentat consumatorii cât de repede a fost posibil. A fost afectat cam jumătate de oraș.”, a explicat Alexandru Perju, director Electrica – Sucursala Alba, pentru ziarulunirea.ro.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă timp de aproximativ 20 de minute, între orele 00:39 și 00:59.

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