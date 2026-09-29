Video | Bărbat din Alba, reținut după ce a fost prins furând 130 de kilograme de struguri dintr-o fermă viticolă din Tătârlaua: I-a amenințat pe agenții de pază

Bărbat din Alba, reținut după ce a fost prins furând 130 de kilograme de struguri dintr-o fermă viticolă din Tătârlaua: I-a amenințat pe agenții de pază

Un bărbat de 36 de ani din Cetatea de Baltă a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după ce ar fi furat 130 de kilograme de struguri dintr-o vie și i-ar fi amenințat pe agenții de pază care l-au surprins în zona unei ferme viticole din Tătârlaua.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 septembrie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Cetatea de Baltă, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și amenințarea.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 27/28 septembrie 2026, bărbatul ar fi fost surprins de cei care executau serviciul de pază, în zona unei ferme viticole aflate pe raza localității Tătârlaua, în timp ce sustrăgea struguri din vie.

Bărbatul ar fi sustras 130 de kilograme de struguri și le-ar fi adresat amenințări agenților de pază. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și amenințarea.

În cursul zilei de azi, 29 septembrie 2026, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.

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