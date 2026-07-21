Foto | Albaiulianca Anastasia Purcel, convocată la naționala U15 de fotbal feminin a României
Albaiulianca Anastasia Purcel, convocată la naționala U15 de fotbal feminin a României
Campioanele Naționale la Junioare U15 de la „U” Olimpia Cluj au primit primele convocări la loturile României.
Printre jucătoarele campioane la fotbal feminin onororate cu convocări la națională se numără și portarul Anastasia Purcel, jucătoarea meciului câștigat cu 1-0 în fața echipei FK Csikszereda în finala Ligii Elitelor U15.
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Finala s-a disputat la Centrul Național de Fotbal Buftea, în 19 iunie 2026.
„Anastasia Purcel, Yasmina Bobanga, Criste Maia și Feder Daria sunt jucătoarele convocate!
Cu siguranță, cât mai curând vor fi convocări pentru selecții și pentru celelalte componente ale lotului!”, au transmis reprezentanții clubului „U” Olimpia Cluj.
sursa foto: „U” Olimpia Cluj
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