Campioanele din Alba, Șugag, Ciugud și Bistra, la faza zonală a Cupei Satelor, la Gura Râului, marți, 5 mai

Campioanele din Alba, Șugag, Ciugud și Bistra, la faza zonală a Cupei Satelor, la Gura Râului (Sibiu), marți, 5 mai

Campioanele din Alba vor participa, marți, 5 mai, la faza zonală a Cupei Satelor, Federația Română de Fotbal stabilind ca locație comuna Gura Râului, din județul Sibiu.

La Cupa Satelor 2026, ediția a șasea, atractiva competiție organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, partide desfășurate la Sibișel, campioane au devenit, la masculin, Șugag (Under 13, antrenor Dumitru Todescu), Ciugud (Under 11, antrenor Cosmin Șuvaina), iar Bistra (antrenor Tiberiu-Boca Dandea) s-a impus la ambele categorii. Învingătoarele s-au calificat la etapa regională, urmând a reprezenta Alba la Zona 5, alături de formații din Covasna, Brașov, Sibiu, Harghita și Mureș.

Cupa Satelor Penny Under 13 este dedicată echipelor de elevi născuți după 1 ianuarie 2013, iar la Cupa Satelor Penny Under 11 participă formații cu elevi născuți după 11 ianuarie 2015.

