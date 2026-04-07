FOTO: Cupa Satelor 2026, campioane: Șugag (Under 13), Ciugud (Under 11)  și Bistra la ambele secțiuni feminine

La Cupa Satelor 2026, campioane: Șugag (Under 13), Ciugud (Under 11) și Bistra la ambele secțiuni feminine
La Cupa Satelor 2026, atractiva competiție organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, campioane au devenit, la masculin, Șugag (Under 13, antrenor Dumitru Todescu), Ciugud (Under 11, antrenor Cosmin Șuvaina), iar Bistra (antrenor Tiberiu-Boca Dandea) s-a impus la ambele categorii.
Citește și: La Cupa Satelor 2025: Daia Română – masculin și Bistra – feminin, campioane în Alba
„A rezultat o competiție reușită, fiind prima dată când am avut câte două categorii de vârstă, iar acest lucru a produs emulație în județ. Mulțumim domnului Ion Dumitrel, care ne-a fost alături, dar și gazdei noastre, Florin Pintilie”, a declarat Cristian Petropulos, președintele AJF Alba.
Învingătoarele s-au calificat la etapa regională (care se va disputa până în jurul datei de 15 mai), urmând a reprezenta Alba la Zona 5, alături de formații din Covasna, Brașov, Sibiu, Harghita și Mureș.
Ediția a șasea a Cupei Satelor s-a desfășurat pe teren sintetic, la Sebeșel, participând 8 echipe la Under 13, 5 la Under 11, și două la fotbal feminin, la jocuri asistând și Ion Dumitrel, președintele CJ Alba.
La Cupa Satelor Under 11 au participat 5 echipe, repartizate în două grupe, asta după ce Bucerdea Grânoasă s-a retras după împerecherea echipelor. Primele clasate, Cricău și Șugag (Grupa A), Ciugud și Crăciunelu de Jos (Grupa B) s-au calificat în semifinale
În grupe, rezultatele au fost: *Grupa A: Șugag – Blandiana 5-3, Cricău – Șugag 5-4 (după lovituri de departajare, 2-2), Blandiana – Cricău 0-5; clasamentul: 1. Cricău 4 (7-2), 2. Șugag 4 (7-4), 3. Blandiana 0 (2-10)
*Grupa B: Ciugud – Crăciunelu de Jos 3-0; clasamentul: 1. Ciugud 6 (6-0), 2. Crăciunelu de Jos 3 (3-3), 3. Bucerdea Grânoasă 0 (0-6)
*semifinale: Cricău – Crăciunelu de Jos 0-2 (după loviturile de departajare), Șugag – Ciugud 1-2; *finala mică: Cricău – Șugag 6-2; *finala mare: Crăciunelu de Jos (antrenor Adrian Cîmpean) – Ciugud 1-3 (au marcat Ioan Trif, respectiv Tudor Puiu – dublă și Andrei Cătană); clasament: 1. Ciugud, 2. Crăciunelu de Jos, 3. Cricău, 4. Șugag, 5. Blandiana.
La Under 13 s-au înscris 9 comune (Cergău s-a retras ulterior), repartizate într-o primă fază în 3 grupe, în faza secundă câștigătoarele celor 3 grupe să formeze o altă grupă, în care s-au calificat Bucerdea Grânoasă, Daia Română (învingătoarea de anul trecut) și Șugag. Noua campioană la Under 13, Șugag, a repurtat victorii pe linie (3 succese), fără a primi gol! Rezultate:
*Grupa A: Crăciunelu de Jos – Blandiana 3-0, Bucerdea Grânoasă – Crăciunelu de Jos 1-0, Blandiana – Bucerdea Grânoasă 1-3; clasament: 1. Bucerdea Grânoasă 6 (5-1), 2. Crăciunelu de Jos 3 (3-1), 3. Blandiana 0 (1-7);
*Grupa B: Daia Română – Săsciori 1-0, Săliștea – Daia Română 0-3, Săsciori – Săliștea 3-0; clasament: 1. Daia Română 6 (4-0), 2. Săsciori 3 (3-1), 3. Săliștea 0 (0-6);
*Grupa C: Lunca Mureșului – Șugag 0-3; clasament 1. Șugag 6 (6-0), 2. Lunca Mureșului 3 (3-3), 3. Cergău 0 (0-6).
Grupa finală: Bucerdea Grânoasă – Daia Română 1-4 (au marcat Denis Bolea și David Istrate – duble/ Mădălin Covaci), Șugag – Bucerdea Grânoasă 5-0 (au înscris Răzvan Uscatu – 3, Dario Crețu, Adrian Cernat), Daia Română – Șugag 0-1 (gol Mihai Achimescu), în „finala” care a stabilit învingătoarea.
Clasament: 1. Șugag, 2. Daia Română, 3. Bucerdea Grânoasă. Au arbitrat Cristian Man, Robert Vlad, Marcel Olaru și Bogdan Prodan.
La feminin, învingătoare la ambele categorii a fost Bistra (antrenor Tiberiu Boca-Dandea), după victorii nete în dubla cu Șugag, 13-0 (Under 13; au marcat Diana Potlog – 7 goluri, Carina Oaidă și Carla Bara – câte două, Alexia Paven și Paula Pașca), 5-0 (Under 11, toate reușitele semnate de Ioana Selagea). Echipa din Munții Apuseni și-a dovedit supremația în fotbalul feminin, noua și vechea campioană dominând la acest capitol de ani buni.
Foto: Asociația Județeană de Fotbal Alba
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Ciugud, campioană la Cupa Satelor Under 11 | Competiție atractivă organizată de AJF Alba
Ciugud a câștigat Cupa Satelor la Under 11 | Competiție atractivă organizată de AJF Alba disputată la Sebeșel, în premieră la mai multe categorii de vârstă Este a șasea ediție a Cupei Satelor la nivel de județul Alba și prima în care atât la masculin, cât și la feminin, sunt două categorii Under 11 și […]
Student Sport Alba Iulia, iarăși una caldă și alta rece la fotbal feminin
Student Sport Alba Iulia, iarăși una caldă și alta rece la fotbal feminin (Liga 3 și Under 15) Student Sport Alba Iulia a avut parte din nou de „una caldă și alta rece” la fotbal feminin. Citește și: Student Sport Alba Iulia – succes la junioare, eșec la senioare în competițiile de fotbal feminin La […]
Arbitrii asistenți din Alba, Elisabeta Sunzuiană, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, debuturi la Liga 3
Trei arbitri asistenți din Alba, Elisabeta Sunzuiană, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, debuturi la Liga 3 Trei tineri și promițători arbitri asistenți din Alba, Elisabeta Sunzuiană, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, au cunoscut zilele trecute, bucuria debutului în Liga 3. Citește și: Opt arbitri din Alba, din Liga 2 și Liga 3, la testarea organizată de […]
Ministrul Justiţiei a trimis preşedintelui Nicuşor Dan propunerile pentru numirea în funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public: LISTA
Ministrul Justiţiei a trimis preşedintelui Nicuşor Dan propunerile pentru numirea în funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public Ministrul Justiţiei,...
Anca Alexandrescu, prima reacție după vestea-șoc a închiderii televiziunii Realitatea Plus: „Bine ați venit în dictatură! Nu cedăm”
Anca Alexandrescu, prima reacție după vestea-șoc a închiderii televiziunii Realitatea Plus: „Bine ați venit în dictatură! Nu cedăm” Realizatoarea TV...
PAȘTE 2026 | Când vor fi distribuite Paștile la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia de Învierea Domnului 2026: Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge în lăcașul de cult
Când vor fi distribuite Paștile la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia de Învierea Domnului 2026: Lumina Sfântă de la Ierusalim...
Destinația Anului 2026 | Ținutul Transapuseana, Cetatea Alba Carolina, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Băile Sărate Ocna Mureș, calificate în finala concursului pentru desemnarea celor mai apreciate destinații turistice din România
Destinația Anului 2026 | Ținutul Transapuseana, Cetatea Alba Carolina, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Băile Sărate Ocna Mureș,...
Arhitectul Stelian Fleschin a încetat din viață: „Un om care a construit cu viziune și pasiune pe Pământ merge acum să construiască în Împărăția Cerurilor”
Arhitectul Stelian Fleschin a încetat din viață: „Un om care a construit cu viziune și pasiune pe Pământ merge acum...
„Undă verde” pentru construirea unui nou supermarket Penny, într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei
„Undă verde” pentru construirea unui nou supermarket Penny, într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură Citește și: MESAJE DE PASTELE ORTODOX....
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026 Săptămâna...