FOTO: Cupa Satelor 2026, campioane: Șugag (Under 13), Ciugud (Under 11)  și Bistra la ambele secțiuni feminine

La Cupa Satelor 2026, campioane: Șugag (Under 13), Ciugud (Under 11) și Bistra la ambele secțiuni feminine

La Cupa Satelor 2026, atractiva competiție organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, campioane au devenit, la masculin, Șugag (Under 13, antrenor Dumitru Todescu), Ciugud (Under 11, antrenor Cosmin Șuvaina), iar Bistra (antrenor Tiberiu-Boca Dandea) s-a impus la ambele categorii.

„A rezultat o competiție reușită, fiind prima dată când am avut câte două categorii de vârstă, iar acest lucru a produs emulație în județ. Mulțumim domnului Ion Dumitrel, care ne-a fost alături, dar și gazdei noastre, Florin Pintilie”, a declarat Cristian Petropulos, președintele AJF Alba.

Învingătoarele s-au calificat la etapa regională (care se va disputa până în jurul datei de 15 mai), urmând a reprezenta Alba la Zona 5, alături de formații din Covasna, Brașov, Sibiu, Harghita și Mureș.

Ediția a șasea a Cupei Satelor s-a desfășurat pe teren sintetic, la Sebeșel, participând 8 echipe la Under 13, 5 la Under 11, și două la fotbal feminin, la jocuri asistând și Ion Dumitrel, președintele CJ Alba.

La Cupa Satelor Under 11 au participat 5 echipe, repartizate în două grupe, asta după ce Bucerdea Grânoasă s-a retras după împerecherea echipelor. Primele clasate, Cricău și Șugag (Grupa A), Ciugud și Crăciunelu de Jos (Grupa B) s-au calificat în semifinale

În grupe, rezultatele au fost: *Grupa A: Șugag – Blandiana 5-3, Cricău – Șugag 5-4 (după lovituri de departajare, 2-2), Blandiana – Cricău 0-5; clasamentul: 1. Cricău 4 (7-2), 2. Șugag 4 (7-4), 3. Blandiana 0 (2-10)

*Grupa B: Ciugud – Crăciunelu de Jos 3-0; clasamentul: 1. Ciugud 6 (6-0), 2. Crăciunelu de Jos 3 (3-3), 3. Bucerdea Grânoasă 0 (0-6)

*semifinale: Cricău – Crăciunelu de Jos 0-2 (după loviturile de departajare), Șugag – Ciugud 1-2; *finala mică: Cricău – Șugag 6-2; *finala mare: Crăciunelu de Jos (antrenor Adrian Cîmpean) – Ciugud 1-3 (au marcat Ioan Trif, respectiv Tudor Puiu – dublă și Andrei Cătană); clasament: 1. Ciugud, 2. Crăciunelu de Jos, 3. Cricău, 4. Șugag, 5. Blandiana.

La competiție a fost prezent și Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba.

La Under 13 s-au înscris 9 comune (Cergău s-a retras ulterior), repartizate într-o primă fază în 3 grupe, în faza secundă câștigătoarele celor 3 grupe să formeze o altă grupă, în care s-au calificat Bucerdea Grânoasă, Daia Română (învingătoarea de anul trecut) și Șugag. Noua campioană la Under 13, Șugag, a repurtat victorii pe linie (3 succese), fără a primi gol! Rezultate:

*Grupa A: Crăciunelu de Jos – Blandiana 3-0, Bucerdea Grânoasă – Crăciunelu de Jos 1-0, Blandiana – Bucerdea Grânoasă 1-3; clasament: 1. Bucerdea Grânoasă 6 (5-1), 2. Crăciunelu de Jos 3 (3-1), 3. Blandiana 0 (1-7);

*Grupa B: Daia Română – Săsciori 1-0, Săliștea – Daia Română 0-3, Săsciori – Săliștea 3-0; clasament: 1. Daia Română 6 (4-0), 2. Săsciori 3 (3-1), 3. Săliștea 0 (0-6);

*Grupa C: Lunca Mureșului – Șugag 0-3; clasament 1. Șugag 6 (6-0), 2. Lunca Mureșului 3 (3-3), 3. Cergău 0 (0-6).

Grupa finală: Bucerdea Grânoasă – Daia Română 1-4 (au marcat Denis Bolea și David Istrate – duble/ Mădălin Covaci), Șugag – Bucerdea Grânoasă 5-0 (au înscris Răzvan Uscatu – 3, Dario Crețu, Adrian Cernat), Daia Română – Șugag 0-1 (gol Mihai Achimescu), în „finala” care a stabilit învingătoarea.

Clasament: 1. Șugag, 2. Daia Română, 3. Bucerdea Grânoasă. Au arbitrat Cristian Man, Robert Vlad, Marcel Olaru și Bogdan Prodan.

La feminin, învingătoare la ambele categorii a fost Bistra (antrenor Tiberiu Boca-Dandea), după victorii nete în dubla cu Șugag, 13-0 (Under 13; au marcat Diana Potlog – 7 goluri, Carina Oaidă și Carla Bara – câte două, Alexia Paven și Paula Pașca), 5-0 (Under 11, toate reușitele semnate de Ioana Selagea). Echipa din Munții Apuseni și-a dovedit supremația în fotbalul feminin, noua și vechea campioană dominând la acest capitol de ani buni.

Foto: Asociația Județeană de Fotbal Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI