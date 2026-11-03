Video | Incendiu pe autostrada A1, sensul de mers Sebeș – Orăștie: Un autocamion încărcat cu lemne a izbucnit în flăcări. Au intervenit de urgență pompierii din Sebeș

Incendiu pe autostrada A1, sensul de mers Sebeș – Orăștie: Un autocamion încărcat cu lemne a izbucnit în flăcări. Au intervenit de urgență pompierii din Sebeș

Un autocamion încărcat cu material lemnos a luat foc marți dimineața, 3 noiembrie, pe autostrada A1, la kilometrul 311, pe sensul Sebeș – Orăștie.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de Pompieri Sebeș a intervenit în cursul acestei dimineți pe autostrada A1, la kilometrul 311, pe sensul de mers Sebeș – Orăștie, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion încărcat cu material lemnos.

​La sosirea echipajelor de intervenție la locul solicitării, flăcările se manifestau la blocul motor al remorcii, fiind afectată parțial și structura remorcii.

Pompierii militari au acționat prompt pentru limitarea propagării focului la încărcătura de lemne, asigurarea măsurilor specifice și lichidarea acestuia în limitele găsite.

​Din fericire, în urma acestui eveniment nu au fost înregistrate victime și nicio persoană nu a avut nevoie de asistență medicală.

​Forțe alocate: o autospecială de stingere cu apa și spumă și un echipaj de prim ajutor.

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