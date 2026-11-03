Foto | Accident rutier pe DN 14B, pe raza localității Valea Lungă: Un autoturism s-ar fi răsturnat. Intervin pompierii din Blaj

Accident rutier pe DN 14B, pe raza localității Valea Lungă: Un autoturism s-ar fi răsturnat. Intervin pompierii din Blaj

Pompierii din Blaj intervin pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs pe DN 14B, pe raza localității Valea Lungă, luni, 3 noiembrie 2026.

Conform ISU Alba, stația de Pompieri Blaj intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 14B, pe raza localității Valea Lungă.

Este vorba despre un autoturism răsturnat, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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