FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, campioană la junioare la rugby în 7 și medalie de bronz la senioare
CSM Unirea Alba Iulia a devenit campioană la junioare la rugby în 7 și a cucerit medalia de bronz la senioare!
Ultima etapă a competiției naționale s-a disputat la Oarda de Jos, cu acest prilej decernându-se trofeele la cele două secțiuni. CSM Unirea Alba Iulia a cucerit titlul la junioare și a luat medalia de bronz la senioare.
La junioare, formația din Cetatea Marii Uniri a câștigat în premieră campionatul, după ce s-a impus în toate cele 8 etape disputate, cucerind trofeul într-un mod detașat.
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, campioană la junioare, rugby feminin | Ultima etapă, sâmbătă, la Oarda de Jos, se va decerna trofeul
În același context, menționăm că peste o săptămână, în 1 noiembrie, tot la Alba Iulia, este programat Turneul Cupa României la senioare și junioare. Anul trecut, Cup AIR a fost adjudecată de CSM Unirea Alba Iulia, la junioare, care a învins în finală pe campioana CSȘ Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad.
Lot la junioare: Diana Bianca Venczel, Andrada Claudia Miklos, Sorina Tilici, Raquel Ruxandra Rusu, Almirena Natalia Soporan, Ioana Elisabeta Trif, Cristina Petronela Mătăsaru, Yuliya Rudnytska, Ariana Elena Ștefăniță, Maria Gorcioaia, Simina Hosu (antrenori Sorin Rus, Alexandru Tarcan)
Senioare: Silvia Bianca Durnoiu, Bianca Mihaela Ignat, Roxana Ștefania Mihok, Oana Nicoleta Bocan, Maria Ciobanu, Carmen Ioana Cargea, Ștefania Anca, Simina Ecaterina Hosu, Olivia Rose Gontineac, Anastasia Bardyka, Polina Skokova, Diana Polytska, Olga Erson, Liza Hiltaichuk, Oskana Arnăut, Nicoleta Ciobanu, Viktorya Bublykova (antrenor Neculai Tarcan)
Informații și foto: Rugby România
