Călin Georgescu, mesaj pentru fanii săi în Săptămâna Mare: ,,Să fie clar pentru toți! Nu plec nicăieri. Rămân aici! Nu vă las singuri. Rămân aici, cu poporul și pentru popor. Alături de cel sărac, obidit și nedreptățit”
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a transmis un mesaj clar în Săptămâna Mare pentru fanii săi. După ce sancțiunea CNA privind emisia Realitatea Plus a fost suspendată de instanță, Georgescu, care apare des la postul TV amintit, spune că nu va pleca nicăieri.
Iisus a fost singur, Georgescu nu pleacă nicăieri
„Dragii mei,
Vă mulțumesc pentru iubirea voastră necondiționată, pe care, cu multă bucurie sufletească, am trăit-o împreună – fie ploaie, soare sau vânt – și pe care o vom duce mai departe, spre binele și măreția acestui popor.
Timp de aproape 16 luni, din 6 decembrie 2024 – de Sărbătoarea Sfântului Nicolae – până pe 3 aprilie, în ajunul Sâmbetei lui Lazăr, ați fost alături de mine neclintiți – în fața instanțelor, la fiecare control judiciar, săptămână de săptămână – copii, bătrâni, văduve, familii, oameni cu posibilități și fără, uniți prin jertfă și dragoste. Nimic din ceea ce ați făcut nu a fost în zadar. Jertfa voastră a rodit.
În Săptămâna Mare am fost mereu profund mișcat de singurătatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos: singur în rugăciune către Tatăl Ceresc, singur în fața celor care L-au judecat, singur când mulțimea striga să fie condamnat, singur pe Golgota, singur pe Cruce – doar Maica Sa i-a rămas alături, ca orice mamă…
Astăzi însă, în această trezire a conștiinței și în jertfa noastră continuă, simt și vă spun cu smerită bucurie: avându-L pe Hristos în noi, iubirea cea adevărată, nu mai suntem singuri; am realizat armonia – iubirea și jertfa continuă împreună cu Hristos cel viu”.
„Din jertfa voastră s-a născut unitatea. Din răbdare – puterea.
Am făcut și facem istorie, nu politică. Astăzi suntem mai puternici, mai curajoși, mai uniți: unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Iar această unitate nu este de moment. Continuitatea noastră este jertfa noastră.
În Postul Mare suntem chemați cu toții la cercetare lăuntrică – inclusiv aceia dintre noi care au în mâini decizia, puterea și răspunderea asupra vieții economico-sociale. Iar întrebarea care se naște în noi este aceasta: de ce putem face răul atât de ușor și ne este atât de greu să facem binele? Răspunsul se vede în suferința celor asupra cărora se răsfrâng aceste decizii.
Vreau să fie limpede pentru toți: nu plec nicăieri. Nu vă las singuri. Rămân aici, cu poporul și pentru popor. Alături de cel sărac, obidit și nedreptățit, de genialitatea fiecărui copil din această țară, de dragostea pentru pământul strămoșesc a românilor de pretutindeni, care, într-o zi, vor întregi românismul în rostul și pacea sa.
Jertfa continuă, iubirea față de aproapele, loialitatea față de țară și demnitatea față de strămoși și față de noi înșine ne-au făcut neînfricați. Suntem pe drumul renașterii unei națiuni mărețe și a unui popor nobil – stăpâni pe noi, pe pământul nostru și pe destinul nostru.
Trezirea în conștiință a născut eroi. Iar ceea ce a fost la început o mână de viteji, prin jertfă și statornicie a devenit astăzi o forță vie, în creștere, o conștiință trează care nu mai poate fi ignorată, în care arde flacăra libertății și a demnității.
Mare este Numele Sfintei Treimi!”, scrie Georgescu pe Facebook.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
