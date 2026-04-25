CALENDARUL evenimentelor 2026 în județul ALBA. Când vor avea loc Târgul de Fete, Ziua Rozelor, Târgul Apulum Agraria și alte spectacole și concerte
Și în 2026, Consiliul Judeţean Alba finanţează mai multe evenimente culturale şi de promovare a turismului în judeţ. Pe lista evenimentelor bugetate pe 2026 se află Târgul de Fete de pe Muntele Găina, Festivalul Cetăților Dacice, Târgul Apulum Agraria, dar şi ale spectacole, expoziţii sau târguri.
CALENDARUL evenimentelor din județul Alba, finanțate de CJ Alba în 2026
1. Ziua Culturii Maghiare de la Rimetea – 3 mai 2026 Rimetea
2. Festivalul Internațional de Teatru „POVEȘTI” ALBA IULIA – 16-22 mai 2026 Alba Iulia
3. Noaptea Europeană a Muzeelor – 26 mai 2026 – Alba Iulia
4. Zilele muzicale ,,Carl Filtsch” – 27-28 mai 2026 – Alba Iulia
5. Festivalul Internațional „Lucian Blaga” – Mai 2026 – Sebeș
6. Zilele maghiare ale județului Alba – 17-21 iunie 2026 – Aiud
7. Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură” – proiect unic în Europa 14 și 28 iunie / 5 și 12 iulie 2026 – Cetatea Greavilor Gârbova, Poiana cu Salcâmi Ceru Băcăinți, Castel Sâncrai, Poiana Călineasa
8. Gala Poeziei Române Contemporane – Iunie 2026 – Alba Iulia
9. Festivalul Cetăților Dacice – Iunie 2026 – județul Alba
10. Târgul de Fete de pe Muntele Găina – 18-19 iulie 2026 – Muntele Găina
11. Ziua Culturii Maghiare de la Unirea – 25-26 iulie 2026 – Unirea
12. Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în țara de piatră” – 26 iulie 2026 – Abrud
13. Festivalul Internațional de Folclor de la Aiud – CIOFF – 29-31 iulie 2026 – Aiud
14. Festivalul Șonenilor de Pretutindeni – Sărbătoarea Sașilor din Șona – 8-9 august 2026 – Șona
15. „Ovidiu Bîrlea” – Tradiții culturale la Mogoș – 15-16 august 2026 – Mogoș
16. Symphonic Metal Echoes Festival – 21-23 august 2026 – Spațiile Ryma Alba Iulia
17. Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău – 22 august 2026 – Miraslău
18. Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni – 22-23 august 2026 – Horea – Vârful Petreasa
19. Ziua Culturii Maghiare de la Lopadea Nouă – 28-30 august 2026 – Lopadea Nouă
20. Festivalul Național de Folclor ,,STRUGURELE DE AUR” – 2-6 septembrie 2026 – Palatul Cultural Blaj și Centrul Comunei Jidvei
21. Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte” – 4 octombrie 2026 – Casa de Cultură „Avram Iancu” din Câmpeni
22. Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta” – 18 octombrie 2026 – Ocna Mureș
23. Festivalul Național de Interpretare a Romanței – 24-25 octombrie 2026 – Zlatna
24. Ziua Națională a României /Festival de România: Reconstituirea Unirii – 6 Noiembrie – 1 decembrie 2026 – Alba Iulia
25. Hanuka – 11 decembrie 2026 – Sinagoga Alba Iulia
26. Gala colindului tradițional din județul Alba – 20 decembrie 2026 – Alba Iulia
27. CONCURSUL JUDEŢEAN DE VINURI – 7-8 Mai 2026 – Alba Iulia
28. SĂRBĂTOAREA ROZELOR – 27-28 Iunie 2026 – Aiud
29. FESTIVALUL TOAMNEI – 5-6 Septembrie 2026 – Alba Iulia
30. TÂRGUL APULUM AGRARIA – 19-20 Septembrie 2026 – Ighiu
