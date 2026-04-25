CALENDARUL evenimentelor 2026 în județul ALBA. Când vor avea loc Târgul de Fete, Ziua Rozelor, Târgul Apulum Agraria și alte spectacole și concerte

Și în 2026, Consiliul Judeţean Alba finanţează mai multe evenimente culturale şi de promovare a turismului în judeţ. Pe lista evenimentelor bugetate pe 2026 se află Târgul de Fete de pe Muntele Găina, Festivalul Cetăților Dacice, Târgul Apulum Agraria, dar şi ale spectacole, expoziţii sau târguri.

CALENDARUL evenimentelor din județul Alba, finanțate de CJ Alba în 2026

1. Ziua Culturii Maghiare de la Rimetea – 3 mai 2026 Rimetea

2. Festivalul Internațional de Teatru „POVEȘTI” ALBA IULIA – 16-22 mai 2026 Alba Iulia

3. Noaptea Europeană a Muzeelor – 26 mai 2026 – Alba Iulia

4. Zilele muzicale ,,Carl Filtsch” – 27-28 mai 2026 – Alba Iulia

5. Festivalul Internațional „Lucian Blaga” – Mai 2026 – Sebeș

6. Zilele maghiare ale județului Alba – 17-21 iunie 2026 – Aiud

7. Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură” – proiect unic în Europa 14 și 28 iunie / 5 și 12 iulie 2026 – Cetatea Greavilor Gârbova, Poiana cu Salcâmi Ceru Băcăinți, Castel Sâncrai, Poiana Călineasa

8. Gala Poeziei Române Contemporane – Iunie 2026 – Alba Iulia

9. Festivalul Cetăților Dacice – Iunie 2026 – județul Alba

10. Târgul de Fete de pe Muntele Găina – 18-19 iulie 2026 – Muntele Găina

11. Ziua Culturii Maghiare de la Unirea – 25-26 iulie 2026 – Unirea

12. Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în țara de piatră” – 26 iulie 2026 – Abrud

13. Festivalul Internațional de Folclor de la Aiud – CIOFF – 29-31 iulie 2026 – Aiud

14. Festivalul Șonenilor de Pretutindeni – Sărbătoarea Sașilor din Șona – 8-9 august 2026 – Șona

15. „Ovidiu Bîrlea” – Tradiții culturale la Mogoș – 15-16 august 2026 – Mogoș

16. Symphonic Metal Echoes Festival – 21-23 august 2026 – Spațiile Ryma Alba Iulia

17. Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău – 22 august 2026 – Miraslău

18. Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni – 22-23 august 2026 – Horea – Vârful Petreasa

19. Ziua Culturii Maghiare de la Lopadea Nouă – 28-30 august 2026 – Lopadea Nouă

20. Festivalul Național de Folclor ,,STRUGURELE DE AUR” – 2-6 septembrie 2026 – Palatul Cultural Blaj și Centrul Comunei Jidvei

21. Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte” – 4 octombrie 2026 – Casa de Cultură „Avram Iancu” din Câmpeni

22. Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta” – 18 octombrie 2026 – Ocna Mureș

23. Festivalul Național de Interpretare a Romanței – 24-25 octombrie 2026 – Zlatna

24. Ziua Națională a României /Festival de România: Reconstituirea Unirii – 6 Noiembrie – 1 decembrie 2026 – Alba Iulia

25. Hanuka – 11 decembrie 2026 – Sinagoga Alba Iulia

26. Gala colindului tradițional din județul Alba – 20 decembrie 2026 – Alba Iulia

27. CONCURSUL JUDEŢEAN DE VINURI – 7-8 Mai 2026 – Alba Iulia

28. SĂRBĂTOAREA ROZELOR – 27-28 Iunie 2026 – Aiud

29. FESTIVALUL TOAMNEI – 5-6 Septembrie 2026 – Alba Iulia

30. TÂRGUL APULUM AGRARIA – 19-20 Septembrie 2026 – Ighiu

