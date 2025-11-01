Calendar Ortodox luna NOIEMBRIE 2025: Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, sărbătorite în această lună

Noiembrie 2025 aduce în calendarul ortodox o serie de sărbători importante și zile de cinstire a sfinților, marcate cu cruce roșie sau pomeni speciale. De la Moșii de toamnă și Intrarea Maicii Domnului în Biserică, până la Sfântul Apostol Andrei, fiecare zi este un prilej de rugăciune.

Sărbători cu cruce roșie în noiembrie 2025

Luna noiembrie aduce în calendarul ortodox mai multe sărbători importante, marcate cu cruce roșie, care au o semnificație aparte pentru credincioși. În aceste zile nu se lucrează și credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe.

-8 noiembrie – Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

-21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

-30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României

Aceste sărbători sunt prilej de rugăciune, recunoștință și apropiere de Dumnezeu, marcând momente fundamentale din viața spirituală a credincioșilor.

Nume de sfinți sărbătorite în noiembrie 2025

Pe lângă marile sărbători, în noiembrie sunt prăznuiți și numeroși sfinți importanți în tradiția ortodoxă.

-1 noiembrie – Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian (Moșii de Toamnă)

-9 noiembrie – Sfântul Nectarie Taumaturgul din Eghina

-11 noiembrie – Sfântul Mare Mucenic Mina

-13 noiembrie – Sfântul Ioan Gură de Aur

-14 noiembrie – Sfântul Apostol Filip (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)

-15 noiembrie – Începutul Postului Nașterii Domnului

-16 noiembrie – Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

-25 noiembrie – Sfânta Muceniță Ecaterina

-26 noiembrie – Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul

-30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României

Calendar ortodox complet pentru noiembrie 2025

Luna noiembrie este una de tranziție spirituală către perioada Postului Crăciunului. În acest interval, credincioșii marchează pomenirea morților (Moșii de toamnă), intrarea în post, dar și mai multe sărbători cu cruce roșie.

Iată calendarul ortodox 2025 complet pentru luna noiembrie sunt:

1 S Sfintii doctori fara de arginti Cosma si Damian Sambata mortilor – Mosii de toamna; Sfantul Gavriil cel nebun pentru Hristos; Sfintii Mucenici

2 D Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor si Agapie – Ap. Galateni VI, 11-18Ev. Luca XVI, 19-31glas 4, voscr. 10

3 L Sfintii Mucenici Achepsima, Iosif si Aitala

4 M Sfantul Cuvios Ioanichie cel Mare

5 M Sfintii Mucenici Galaction si Epistimi Post

6 J Sfantul Pavel Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului

7 V Sfintii 33 de Mucenici din Melitina Post

8 S † Soborul Sfintilor Mihail si Gavriil

9 D Sfantul Nectarie Taumaturgul, vindecatorul de cancer – Ap. Efeseni II, 14-22Ev. Luca VIII, 41-56glas 5, voscr. 11

10 L Sfantul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici; Sfintii Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru si Cuart

11 M † Sfantul Mina

12 M † Sfantul Atanasie Todoran Post

13 J † Sfantul Ioan Gura de Aur

14 V Lasatul secului pentru Postul Nasterii Domnului; Sfantul Apostol Filip; Sfantul Grigorie Palama Post

15 S † Inceputul Postului Nasterii Domnului; Sfantul Paisie de la Neamt

16 D Sfantul Apostol si Evanghelist Matei – Ap. Efeseni IV, 1-7Ev. Luca X, 25-37glas 6, voscr. 1

17 L Sfantul Grigorie Taumaturgul, Sfantul Cuvios Lazar Zugravul si Zaharia Post

18 M Sfantul Mucenic Platon Dezlegare la ulei si vin

19 M Sfantul Proroc Avdie Post

20 J † Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul Dezlegare la ulei si vin

21 V † Intrarea in Biserica a Maicii Domnului Dezlegare la peste

22 S Sfintii Apostoli Filimon, Onisim si Arhip

23 D † Sfantul Cuvios Antonie de la Iezeru Valcea – Ap. Efeseni V, 9-19Ev. Luca XII, 16-21glas 7, voscr. 2

24 L Sfantul Mucenic Clement, episcopul Romei Post

25 M † Sfanta Mucenita Ecaterina Dezlegare la ulei si vin

26 M Sfantul Stelian Post

27 J Sfantul Mucenic Iacob Persul Dezlegare la ulei si vin

28 V Sfantul Cuvios Marturisitor Arsenie de la Prislop; Sfantul Stefan cel Nou; Sfantul Mucenic Irinarh Post

29 S Sfintii Mucenici Paramon, Filumen si Valerian Dezlegare la peste

30 D † Sfantul Apostol Andrei; Sfantul Andrei Saguna, Mitropolitul Transilvaniei – Ap. I Corinteni IV, 9-16Coloseni III, 12-16Ev. Ioan I, 35-51Luca XVIII, 18-27glas 8, voscr. 3

