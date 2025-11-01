Calendar Ortodox luna NOIEMBRIE 2025: Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, sărbătorite în această lună
Calendar Ortodox luna NOIEMBRIE 2025: Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, sărbătorite în această lună
Noiembrie 2025 aduce în calendarul ortodox o serie de sărbători importante și zile de cinstire a sfinților, marcate cu cruce roșie sau pomeni speciale. De la Moșii de toamnă și Intrarea Maicii Domnului în Biserică, până la Sfântul Apostol Andrei, fiecare zi este un prilej de rugăciune.
Sărbători cu cruce roșie în noiembrie 2025
Luna noiembrie aduce în calendarul ortodox mai multe sărbători importante, marcate cu cruce roșie, care au o semnificație aparte pentru credincioși. În aceste zile nu se lucrează și credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe.
Citește și: Originea și semnificația numelor Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, numiți în tradiția românească și Sfinții Voievozi
-8 noiembrie – Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil
-21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
-30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României
Aceste sărbători sunt prilej de rugăciune, recunoștință și apropiere de Dumnezeu, marcând momente fundamentale din viața spirituală a credincioșilor.
Nume de sfinți sărbătorite în noiembrie 2025
Pe lângă marile sărbători, în noiembrie sunt prăznuiți și numeroși sfinți importanți în tradiția ortodoxă.
-1 noiembrie – Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian (Moșii de Toamnă)
-9 noiembrie – Sfântul Nectarie Taumaturgul din Eghina
-11 noiembrie – Sfântul Mare Mucenic Mina
-13 noiembrie – Sfântul Ioan Gură de Aur
-14 noiembrie – Sfântul Apostol Filip (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
-15 noiembrie – Începutul Postului Nașterii Domnului
-16 noiembrie – Sfântul Apostol și Evanghelist Matei
-25 noiembrie – Sfânta Muceniță Ecaterina
-26 noiembrie – Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul
-30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României
Citește și: 21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
Calendar ortodox complet pentru noiembrie 2025
Luna noiembrie este una de tranziție spirituală către perioada Postului Crăciunului. În acest interval, credincioșii marchează pomenirea morților (Moșii de toamnă), intrarea în post, dar și mai multe sărbători cu cruce roșie.
Iată calendarul ortodox 2025 complet pentru luna noiembrie sunt:
1 S Sfintii doctori fara de arginti Cosma si Damian Sambata mortilor – Mosii de toamna; Sfantul Gavriil cel nebun pentru Hristos; Sfintii Mucenici
2 D Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor si Agapie – Ap. Galateni VI, 11-18Ev. Luca XVI, 19-31glas 4, voscr. 10
3 L Sfintii Mucenici Achepsima, Iosif si Aitala
4 M Sfantul Cuvios Ioanichie cel Mare
5 M Sfintii Mucenici Galaction si Epistimi Post
6 J Sfantul Pavel Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului
7 V Sfintii 33 de Mucenici din Melitina Post
8 S † Soborul Sfintilor Mihail si Gavriil
9 D Sfantul Nectarie Taumaturgul, vindecatorul de cancer – Ap. Efeseni II, 14-22Ev. Luca VIII, 41-56glas 5, voscr. 11
Citește și: Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor: Legende dacice, obiceiuri, tradiţii păgâne și creștine de Sântandrei
10 L Sfantul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici; Sfintii Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru si Cuart
11 M † Sfantul Mina
12 M † Sfantul Atanasie Todoran Post
13 J † Sfantul Ioan Gura de Aur
14 V Lasatul secului pentru Postul Nasterii Domnului; Sfantul Apostol Filip; Sfantul Grigorie Palama Post
15 S † Inceputul Postului Nasterii Domnului; Sfantul Paisie de la Neamt
16 D Sfantul Apostol si Evanghelist Matei – Ap. Efeseni IV, 1-7Ev. Luca X, 25-37glas 6, voscr. 1
17 L Sfantul Grigorie Taumaturgul, Sfantul Cuvios Lazar Zugravul si Zaharia Post
18 M Sfantul Mucenic Platon Dezlegare la ulei si vin
19 M Sfantul Proroc Avdie Post
20 J † Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul Dezlegare la ulei si vin
21 V † Intrarea in Biserica a Maicii Domnului Dezlegare la peste
22 S Sfintii Apostoli Filimon, Onisim si Arhip
23 D † Sfantul Cuvios Antonie de la Iezeru Valcea – Ap. Efeseni V, 9-19Ev. Luca XII, 16-21glas 7, voscr. 2
24 L Sfantul Mucenic Clement, episcopul Romei Post
25 M † Sfanta Mucenita Ecaterina Dezlegare la ulei si vin
26 M Sfantul Stelian Post
27 J Sfantul Mucenic Iacob Persul Dezlegare la ulei si vin
28 V Sfantul Cuvios Marturisitor Arsenie de la Prislop; Sfantul Stefan cel Nou; Sfantul Mucenic Irinarh Post
29 S Sfintii Mucenici Paramon, Filumen si Valerian Dezlegare la peste
30 D † Sfantul Apostol Andrei; Sfantul Andrei Saguna, Mitropolitul Transilvaniei – Ap. I Corinteni IV, 9-16Coloseni III, 12-16Ev. Ioan I, 35-51Luca XVIII, 18-27glas 8, voscr. 3
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Moșii de toamnă 2025: Zi importantă, dedicată pomenirii celor adormiți. Ce semnificație au și ce se dă de pomnă. Tradiții
Moșii de toamnă 2025: Zi importantă, dedicată pomenirii celor adormiți. Ce semnificație au și ce se dă de pomnă. Tradiții Astăzi, 1 noiembrie 2025, creștinii ortodocși marchează Moșii de toamnă, o zi importantă dedicată pomenirii celor adormiți. Cunoscută popular și sub denumirea de Sâmbăta Morților, această sărbătoare este una dintre cele mai încărcate spiritual și […]
Tichete de masă 2025 | Valoarea tichetelor de masă va crește începând cu 2026. Anunțul făcut de Ministrul Muncii
Valoarea tichetelor de masă va crește începând cu 2026. Anunțul făcut de Ministrul Muncii Începând cu 1 ianuarie, tichetele de masă vor crește de la 40 de lei la 50 de lei, potrivit ministrului Muncii, Petre Florin Manole, și președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii, Florin Jianu, la finalul discuțiilor de la […]
Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii
Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii Facturile la energia electrică vor crește din nou, de la 1 noiembrie, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei. Românii vor simți însă o ușoară […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Calendar Ortodox luna NOIEMBRIE 2025: Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, sărbătorite în această lună
Calendar Ortodox luna NOIEMBRIE 2025: Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, sărbătorite...
Moșii de toamnă 2025: Zi importantă, dedicată pomenirii celor adormiți. Ce semnificație au și ce se dă de pomnă. Tradiții
Moșii de toamnă 2025: Zi importantă, dedicată pomenirii celor adormiți. Ce semnificație au și ce se dă de pomnă. Tradiții...
Știrea Zilei
VIDEO | Deputatul Călin Matieș, ales președinte al AUR Alba, la primele alegeri organizate de filiala județeană. L-a avut contracanditat pe Cristian Crișan
Deputatul Călin Matieș, ales președinte al AUR Alba, la primele alegeri organizate de filiala județeană. L-a avut contracanditat pe Cristian...
FOTO | Noul program al autobuzelor din Alba Iulia Linia 103 și 104 din 1 Noiembrie 2025. AIDA-TL a aprobat bugetul și programul de transport
Noul program al autobuzelor din Alba Iulia Linia 103 și 104 din 1 Noiembrie 2025. AIDA-TL a aprobat bugetul și...
Curier Județean
1-2 noiembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
FOTO | Muzeul orașului Teiuș se pregătește să primească vizitatori cu exponate etnografice și lift pentru persoane cu dizabilități
Muzeul orașului Teiuș se pregătește să primească vizitatori cu exponate etnografice și lift pentru persoane cu dizabilități Primăria Teiuș a...
Politică Administrație
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
Opinii Comentarii
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi Luna...
1 noiembrie 1599: 425 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, în Cetatea Alba Iulia
1 noiembrie 1599: 425 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, în Cetatea Alba Iulia Deși au...