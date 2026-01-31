Calendar Ortodox luna FEBRUARIE 2026: Întâmpinarea Domnului, cea mai mare sărbătoare din această lună

Luna februarie 2026, a doua lună a anului, vine cu o sărbătoare religioasă cu cruce roșie, chiar în a doua zi. Februarie este a doua lună a anului în calendarul Gregorian, fiind cea mai scurtă, cu numai 28 sau 29 de zile. Luna are 29 de zile în anii bisecți; în ceilalți ani, luna februarie are 28 de zile.

Sărbătoare cu cruce roșie pe 2 februarie

Pe data de 2 Februarie, creștinii ortodocși sărbătoresc Întâmpinarea Domnului. Această sărbătoare, ce cade la 40 de zile de la Nașterea Domnului Iisus, se ținea la Ierusalim cel puțin de la începutul secolului al V-lea, „cu aceeași bucurie ca Paștele”. La Roma a fost introdusă în jurul anului 650.

Sărbătoarea se referă la prezentarea pruncului Iisus în Templu. Denumirea răsăriteană de „Întâmpinarea Domnului” exprimă faptul că Mesia vine în Templul său și-l întâlnește pe Poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, reprezentat de Simeon și Ana. În Apus, în trecut, era văzută mai ales ca o sărbătoare a Maicii Domnului, fiind numită, până în 1960, „Purificarea Mariei”, cu referire la Legea iudaică: Lev 12.

Prin prisma religiei creștine semnificația sărbătorii este dată de Hristos ca lumină a neamurilor. Hristos aduce lumina lui Dumnezeu într-o lume întunecată de păcat. Creștinii trebuie să ducă această lumină în lume, dat fiind că împărtășesc misiunea și viața lui Isus Hristos. El a împlinit acest lucru pentru oameni, prin moartea sa, prin care a nimicit puterea răului. Hristos a devenit asemenea oamenilor prin întrupare și, deoarece El Însuși a fost ispitit, îi ajută pe toți cei care sunt ispitiți.

Tradiția sfințirii lumânărilor de praznicul Întâmpinării Domnului este specifică, în România, zonelor Ardealului și Maramureșului, ca rezultat al influenței creștinismului vestic.

Sunt 3 sărbători cu cruce neagră

În a doua lună din an, cunoscută și ca luna lui Făurar, există trei sărbători cu cruce neagră. Românii ortodocși îl prăznuiesc pe 10 Februarie pe Sfântul Haralambie, pe 24 Februarie, Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, iar în ultima zi a lunii pe Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gherman.

Calendar ortodox complet pentru luna februarie 2026

1 D Sfantul Mucenic Trifon – Ap. II Timotei III, 10-15Ev. Luca XVIII, 10-14glas 1, voscr. 1

Duminica Vamesului si a Fariseului – Ap. II Timotei III, 10-15Ev. Luca XVIII, 10-14glas 1, voscr. 1

Duminica nr: 1

2 L † Intampinarea Domnului

3 M Sfantul si Dreptul Simeon si Sfanta Prorocita Ana

4 M Sfantul Isidor Pelusiotul Harti

5 J Sfanta Mucenita Agata

6 V Sfintii Varsanufie cel Mare; Ioan Profetul, Vucol si Fotie Harti

7 S Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului

8 D Sfantul Teodor Stratilat; Sfantul Proroc Zaharia – Ap. I Corinteni VI, 12-20Ev. Luca XV, 11-32glas 2, voscr. 2

Pilda Fiului Risipitor – Ap. I Corinteni VI, 12-20Ev. Luca XV, 11-32glas 2, voscr. 2

Duminica nr: 2

9 L Sfantul Mucenic Nichifor

10 M † Sfantul Haralambie

11 M Sfantul Mucenic Vlasie; Sfanta Teodora imparateasa Post

12 J Sfantul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei

13 V Sfantul Cuvios Martinian; Sfintii Apostoli Acvila si Priscila; Sfantul Ierarh Evloghie Post

14 S Sambata celor adormiti – Mosii de iarna; Sfintii Cuviosi Auxentiu, Maron si Avraam

15 D Sfantul Apostol Onisim (Lasatul secului de carne pentru Postul Sfintelor Pasti) – Ap. I Corinteni VIII, 8-13IX, 1-2Ev. Matei XXV, 31-46glas 3, voscr. 3

Duminica Infricosatoarei Judecati – Ap. I Corinteni VIII, 8-13IX, 1-2Ev. Matei XXV, 31-46glas 3, voscr. 3

Duminica nr: 3

16 L Sfintii Mucenici Pamfil si Valentin Dezlegare la oua, lapte, branza

17 M Sfantul Mucenic Teodor Tiron

18 M Sfantul Leon, Papa al Romei (Zi aliturgica. Dezlegare la branza, lapte, oua si peste)

19 J Sfintii Apostoli Arhip, Filimon si sotia sa, Apfia

20 V Sfantul Leon, episcopul Cataniei (Zi aliturgica. Dezlegare la branza, lapte, oua si peste)

21 S Sfantul Eustatie si Sfantul Timotei (Sambata Sfintilor Cuviosi)

22 D Aflarea moastelor sfintilor mucenici din Evghenia – Ap. Romani XIII, 11-14XIV, 1-4Ev. Matei VI, 14-21glas 4, voscr. 4

Duminica Lasatului sec de branza – Ap. Romani XIII, 11-14XIV, 1-4Ev. Matei VI, 14-21glas 4, voscr. 4

Duminica nr: 4

23 L Inceputul Postului Sfintelor Pasti. Zi aliturgica. Canonul Mare; Policarp, sfantul nascut in temnita

24 M † Intaia si a doua aflare a capului Sfantului Proroc Ioan Botezatorul; Sfantul Cuvios Petroniu de la Prodromu (Zi aliturgica. Canonul Mare) Dezlegare la ulei si vin

25 M Canonul Mare; Sfantul Tarasie Post

26 J Canonul Mare; Sfantul Porfirie

27 V Sfantul Procopie Decapolitul; Sfantul Talaleu

28 S † Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman; Sfantul Cuvios Vasile Marturisitorul Dezlegare la ulei si vin

