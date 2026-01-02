Calendar creștin ORTODOX 2026: Sărbătorile religioase și zilele de post din fiecare lună a anului

Calendarul ortodox reprezintă un aspect fundamental al liturghiei și tradiției ortodoxe și este păstrat cu grijă de Biserica Ortodoxă pentru a asigura respectarea datelor și ciclurilor liturgice tradiționale. Calendarul ortodox este bazat pe un sistem liturgic bine stabilit care folosește mai multe criterii pentru a stabili evenimentele religioase și sărbătorile.

Sărăbătorile sunt de două tipuri:

Sărbătorile fixe: Anumite sărbători ortodoxe sunt considerate „sărbători fixe” și se celebrează întotdeauna în aceeași zi a anului. De exemplu, Crăciunul este sărbătorit în fiecare an pe 25 decembrie (după calendarul iulian, folosit în Ortodoxie).

Sărbătorile care se mișcă: Alte sărbători ortodoxe sunt „sărbători mobile” și se stabilesc în funcție de data sărbătorii Pascale (Paștele). Paștele este cea mai importantă sărbătoare în calendarul ortodox și este sărbătorit în prima duminică după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară. Celelalte sărbători care depind de Paște sunt stabilite în funcție de această dată.

Posturile:

Posturile (cum ar fi Postul Mare înainte de Paște și Postul Adormirii Maicii Domnului în august) sunt stabilite în funcție de calendarul bisericesc și au durate specifice care variază în funcție de evenimentele religioase asociate cu acestea.

Sfinții și sărbătorile locale: Unele sfinți și sărbători ortodoxe sunt specifice anumitor regiuni sau Biserici locale. Acestea pot să nu fie sărbătorite în toate locurile și pot fi adăugate sau eliminate în funcție de tradiția și practica Bisericii locale.

Evenimente importante din viața lui Iisus Hristos și a Maicii Domnului: Evenimentele din viața lui Iisus Hristos (cum ar fi Botezul și Schimbarea la Față) și sărbătorile Maicii Domnului (cum ar fi Nașterea și Adormirea Maicii Domnului) sunt sărbătorite în calendarul ortodox la date specifice.

Sfinti și mărturisitori: Sărbătorile sfinților și ale mărturisitorilor Bisericii sunt adăugate în calendar în funcție de dată, iar aceste sărbători pot varia de la o biserică la alta.

Este important de menționat că Biserica Ortodoxă are două calendare, cel iulian și cel gregorian, iar unele sărbători ortodoxe pot fi sărbătorite la date diferite în funcție de calendarul folosit într-o anumită Biserică sau țară.

Calendar ortodox ianuarie 2025

1 J (†) Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei și mama sa Sf. Emilia (Tedeum – Anul Nou)

2 V Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov; (Harți)

3 S Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului)

4 D Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria; Sf. Cuv. Nichifor cel Lepros

Duminica dinaintea Botezului Domnului (Predica Sf. Ioan Botezătorul); Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 5, voscr. 8

5 L Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului) (Post negru)

6 M (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)

7 M † Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare la pește)

8 J Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica

9 V Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei (Post)

10 S Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitenei; (Sâmbăta după Botezul Domnului)

11 D † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9

12 L Sf. Mc. Tatiana diaconița și Eutasia

13 M † Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. din Nisibe;

14 M Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mc. din Sinai și Rait; Sf. Nina, luminătoarea Georgiei; (Post)

15 J Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul

16 V Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul (Post)

17 S †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou de la Veria

18 D † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiep. Alexandriei

Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni I, 12-18; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 7, voscr. 10

19 L Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul;Sf. Ier. Marcu, mitr. Efesului; Sf. Mc. Eufrasia

20 M †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu; † Sf. Mc. In, Pin și Rim;

21 M Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma (Post)

22 J Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul

23 V Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic (Post)

24 S Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Sankt Petersburg (Tedeum – Ziua Unirii Principatelor Române)

25 D †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului

Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 8, voscr. 11

26 L †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitr. Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan

27 M † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împ.

28 M Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul (Post)

29 J Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei

30 V †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei (Dezlegare la ulei și vin)

31 S Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan

Calendar ortodox februarie 2026

1 D Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua și Felicitas (Începutul Triodului)

Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1

2 L (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Evrei VII, 7-17 (Utrenie: Luca II, 25-32)

3 M Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Proorociță Ana

4 M Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie (Harți)

5 J Sf. Mc. Agata și Teodula

6 V Sf. Ier. Vucol, ep. Smirnei și Fotie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare și Ioan din Gaza (Harți)

7 S Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada

8 D Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia

Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 2, voscr. 2

9 L Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor

10 M †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina

11 M Sf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora, împ. (Post)

12 J Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Mc. Hristea

13 V Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patr. Alexandriei (Post)

14 S Sf. Cuv. Auxenție, Maron și Avraam (Pomenirea morților – Moșii de iarnă)

15 D Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 3, voscr. 3

16 L Sf. Mc. Pamfil preotul și Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului (Dezlegare la brânză, lapte și ouă)

17 M Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împ. Marcian și Pulheria (Dezlegare la brânză, lapte și ouă)

18 M Sf. Ier. Leon cel Mare, ep. Romei (Zi aliturgică) (Dezlegare la brânză, lapte și ouă)

19 J Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia (Dezlegare la brânză, lapte și ouă)

20 V Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei; Sf. Cuv. Visarion (Zi aliturgică) (Dezlegare la brânză, lapte și ouă)

21 S Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei (Sâmbăta Sf. Cuvioși) (Dezlegare la brânză, lapte și ouă)

22 D Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Constantinopol (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paști)

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 4, voscr. 4

23 L Sf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Sfintelor Paști) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă)

24 M † Întâia și a doua aflare a Capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; †) Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă)

25 M Sf. Ier. Tarasie, patr. Constantinopolului (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)

26 J Sf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)

27 V Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu (Post)

28 S †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărt. (Sâmbăta Sf. Teodor – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin)

Calendar ortodox martie 2026

1 D Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina (Dezlegare la ulei și vin)

Duminica I din Post (a Ortodoxiei; Chemarea lui Filip și a lui Natanael); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 5, voscr. 5

2 L Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie (Post)

3 M Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (Post)

4 M Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana (Post)

5 J Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Post)

6 V Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci (Post)

7 S Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson; † Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului (Sâmbăta a II-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin)

8 D †) Sf. Pr. Mc. Liviu-Galaction de la Cluj; Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei (Dezlegare la ulei și vin)

Duminica a II-a din Post (a Sf. Ier. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 6, voscr. 6

9 L † Sf. 40 de Mc. din Sevastia (Post)

10 M Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei (Post)

11 M Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului (Post)

12 J Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Post)

13 V Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului (Post)

14 S Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Sâmbăta a III-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin)

15 D Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau (Dezlegare la ulei și vin)

Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci; Luarea crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 7

16 L Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos (Post)

17 M Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu (Post)

18 M Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului (Post)

19 J Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac. (Post)

20 V Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit (Post)

21 S Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion; (Sâmbăta a IV-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin)

22 D Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian (Dezlegare la ulei și vin)

Duminica a IV-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic; Predica de pe munte – Fericirile); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8

23 L Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Post)

24 M Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei (Dezlegare la ulei și vin)

25 M (†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Dezlegare la pește)

26 J Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția/Dacia (Dezlegare la ulei și vin)

27 V Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post)

28 S Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Sâmbăta a V-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin)

29 D Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie; Sf. Ier. Diadoh, ep. Foticeei; (Dezlegare la ulei și vin)

Duminica a V-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Prevestirea Patimilor; Cererea fiilor lui Zevedeu; Pocăința femeii păcătoase); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9

30 L Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon (Post)

31 M Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac. (Post)

Calendar ortodox aprilie 2026

1 M Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie; Sf. Varsanufie de la Optina (Post)

2 J Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie (Post)

3 V Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie (Post)

4 S Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon și Zosima (Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin)

5 D (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește)

(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post – a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18

6 L Sf. și Marea Luni; † Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă)

7 M Sf. și Marea Marți; Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă)

8 M Sf. și Marea Miercuri; Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă)

9 J Sf. și Marea Joi; Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea Capadociei; Sf. Cuv. Vadim (Pomenirea morților – Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin)

10 V Sf. și Marea Vineri – Scoaterea Sf. Aer; Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru)

11 S Sf. și Marea Sâmbătă; †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului Asiei (Dezlegare la ulei și vin)

12 D

(†) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17

13 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); †) Cinstirea Sf. Ic. a M. D. „Axion Estin” de la M. Protaton – Athos; Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul. In aceasta zi se savarsesc si Slujbele Sfintilor romani din 11 si 12 aprilie: †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului si mama sa Sf. Cuv. Filoteia de la Pasarea, si Sf. Mc. Sava de la Buzău

14 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida

15 M Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent (Harți)

16 J Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina și Hionia

17 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Sf. Ic. a M. D. „Siriaca” de la M. Ghighiu; Sf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei (Harți)

18 S Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul

19 D Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie

Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1

20 L † Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina

21 M Sf. Sfințit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra, împ.

22 M Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei (Dezlegare la pește)

23 J †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie

24 V †) Sf. Ier. Mărt. Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș; Sf. Mc. Pasicrat și Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta (Dezlegare la pește)

25 S Sf. Ap. și Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului

26 D Sf. Sfințit Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Cuv. Glafira; † Soborul Sfintelor Femei Românce; † Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă)

Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4

27 L Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului

28 M Sf. Ap. Iason și Sosipatru; † Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia

29 M Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește)

30 J Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei

Calendar ortodox mai 2026

1 V Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie; Sf. Cuv. Isidora (Dezlegare la pește)

2 S Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare în Constantinopol; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patr. Constantinopolului; Sf. Matrona din Moscova

3 D †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa, Mavra

Duminica a IV-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5

4 L † Sf. Cuv. Mavra de pe Ceahlău; Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin

5 M † Sf. Cuv. Matrona de la Hurezi; Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou

6 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar (Dezlegare la pește)

7 J Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat

8 V †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare (Dezlegare la pește)

9 S Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari

10 D Sf. Ap. Simon Zilotul; †) Sf. Cuv. Calistrat de la Timișeni și Vasiova

Duminica a V-a după Paști (a Samarinencei); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7

11 L †) Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu; Sf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor

12 M †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului

13 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt. (Dezlegare la pește)

14 J Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului;

15 V Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei (Dezlegare la pește)

16 S Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

17 D Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan

Duminica a VI-a după Paști (Vindecarea orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8

18 L Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin

19 M Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei

20 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi (Dezlegare la pește)

21 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena

22 V Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic (Dezlegare la pește)

23 S Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa

24 D † Sf. Mărt. Blandina de la Iași; Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat

Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic; Rugăciunea lui Iisus); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10

25 L † A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului

26 M Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena

27 M Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul (Dezlegare la pește)

28 J Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului

29 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian (Dezlegare la pește)

30 S Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam (Pomenirea morților – Moșii de vară)

31 D

Duminica a VIII-a după Paști; (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12

Calendar ortodox iunie 2026

1 L (†) Sf. Treime

2 M †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului

3 M Sf. Mc. Luchilian, Ipatie și Paula fecioara (Harți)

4 J †) Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Ier. Mitrofan, patr. Constantinopolului; Sf. Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr

5 V † Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea; Sf. Sfințit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. Mc. Apolon și Leonid (Harți)

6 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. M. Dalmaților; Sf. Cuv. Visarion

7 D Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Ancirei; Sf. Mc. Zenaida (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)

Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților; Urmarea lui Hristos); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1

8 L † Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Dezlegare la pește)

9 M Sf. Ier. Chiril, arhiep. Alexandriei (Dezlegare la ulei și vin)

10 M Sf. Mc. Alexandru și Antonina; Sf. Sfințit Mc. Timotei, ep. Prusiei (Post)

11 J Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei (Dezlegare la pește)

12 V Sf. Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul (Post)

13 S Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, ep. Lefcosiei din Cipru (Dezlegare la pește)

14 D Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la pește)

Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli; Lumina faptelor bune și mărturisirea lui Hristos); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2

15 L Sf. Prooroc Amos; † Sf. Mc. Isihie; Fer. Augustin și Ieronim (Dezlegare la pește)

16 M †) Sf. Ier. Martir Neofit Cretanul, mitropolitul Țării Româneti; Sf. Ier. Tihon, ep. Amatundei (Dezlegare la pește)

17 M Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie și Felix (Post)

18 J Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Dezlegare la ulei și vin)

19 V Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la ulei și vin)

20 S Sf. Sfințit Mc. Metodie, ep. Patarelor; Sf. Ier. Calist, patr. Constantinopolului; Sf. Nicolae Cabasila (Dezlegare la pește)

21 D Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie (Dezlegare la pește)

Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3

22 L †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitr. Țării Românești; Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei (Dezlegare la pește)

23 M Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfințit Mc. Aristocleu, pr. (Dezlegare la ulei și vin)

24 M (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); † Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana; (Dezlegare la pește)

25 J Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și frații săi; Sf. Mc. Livia (Dezlegare la ulei și vin)

26 V Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goției (Post)

27 S Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiță Ioana (Dezlegare la pește)

28 D Aducerea moaștelor Sf. Mc. Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias (Dezlegare la pește)

Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4

29 L (†) Sf. Ap. Petru și Pavel

30 M † Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț

Calendar ortodox iulie 2026

1 M †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc. Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, cei din Roma (Post)

2 J Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patr. Ierusalimului; Sf. Ier. Ioan Maximovici

3 V Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patr. Constantinopolului (Post)

4 S † Sf. Olimpia de la Farcașa. ; Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta

5 D † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Lampadie

Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5

6 L †) Sf. Cuv. Dometie cel Milostiv de la Râmeț și mama sa, Sf. Cuv. Filotimia; Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma; Sf. Mc. Marius, soția sa, Marta, și fiii lor, Audifaciu și Avacum

7 M †) Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon; Sf. Mc. Evanghel

8 M Sf. M. Mc. Procopie și mama sa, Teodosia; †) Sf. Mc. Epictet preotul și Astion monahul (Post)

9 J †) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la M. Neamț; Sf. Sfințiți Mc. Pangratie, ep. Tavromeniei

10 V Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei (Post)

11 S Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu Ap. și luminătoarea Rusiei

12 D †) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Prodromița” de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; Cuv. Mihai Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul

Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6

13 L † Aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București; Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Mc. Maria din Persia; Sf. Cuv. Sara

14 M Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul

15 M Sf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei (Post)

16 J Sf. Sfințit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Iulia

17 V Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep. Ionopolei (Dezlegare la ulei și vin)

18 S †) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum (Ostrov); Sf. Cuv. Pamvo

19 D Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaștelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov

Duminica a VII-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum; Rugăciunea lui Iisus); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7

20 L †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul

21 M Sf. Cuv. Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail și Partenie, de la Agapia Veche

22 M †) Sf. Pr. Mărt. Ilie Lăcătușu; Sf. Mironosiță, întocmai cu Ap., Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela (Post)

23 J Aducerea Moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, Vitalie și Valeria

24 V Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen (Post)

25 S Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Eupraxia și Olimpiada

26 D Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Cuv. Paraschevi din Roma; †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș)

Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8

27 L † Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon

28 M Sf. Ap. și Diac. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu

29 M Sf. Mc. Calinic, Veniamin și Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi (Post)

30 J Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Mc. Valentin, ep. Umbriei (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

31 V Înainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. și Dreptul Iosif din Arimateea (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Post)

Calendar ortodox august 2026

1 S Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 frați Mc. Macabei (Dezlegare la ulei și vin)

2 D Aducerea moaștelor Sf. Întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împ. Iustinian cel Mare (Dezlegare la ulei și vin)

Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii; Rugăciunea lui Iisus); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9

3 L †) Sf. Cuv. Mărt. Iraclie din Basarabia; Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post)

4 M Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil (Post)

5 M Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post)

6 J (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește)

7 V †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv. Pafnutie – Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Sfințit Mc. Narcis, arhep. Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor (Post)

8 S †) Sf. Pr. Mc. Alexandru din Basarabia; Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Dezlegare la ulei și vin)

9 D Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos (Dezlegare la ulei și vin)

Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10

10 L Sf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc. Xist, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post)

11 M †) Sf. Ier. Nifon, patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post)

12 M Sf. Mc. Fotie și Anichit (Post)

13 J Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului; Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei (Post)

14 V Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul M. D.) (Post)

15 S (†) Adormirea Maicii Domnului

16 D Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid

Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11

17 L †) Sf. Gheorghe Pelerinul; † Sf. Cuv. Nazaria, Olimpiada, Elisabeta (Safta) Brâncoveanu, de la Văratec ; Sf. Mc. Miron pr., Straton și Ciprian

18 M Sf. Mc. Flor și Lavru

19 M Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla (Post)

20 J Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie

21 V Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; † Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust (Post)

22 S Sf. Mc. Agatonic și cei îmtruna cu ei

23 D Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; † Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum (Lyon)

Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1

24 L Sf. Sfințit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation

25 M Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit

26 M Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa (Post)

27 J Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei

28 V Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia (Post)

29 S (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Fapte XIII, 25-33 (Dezlegare la ulei și vin)

30 D †) Sf. Ier. Varlaam, mitr. Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Ioan, Pavel cel Nou și Alexandru, patr. Constantinopolului

Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi); Ap. I Corinteni XVI, 13-24; Ev. Matei XXI, 33-44; glas 4, voscr. 2

31 L Așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Macarie Protopsaltul

Calendar ortodox septembrie 2026

1 M † Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul; Sf. 40 de Mucenițe din Adrianopol; Dreptul Iosua (Tedeum – Anul Nou bisericesc)

2 M Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patr. Constantinopolului (Post)

3 J Sf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina; †) Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la M-rea. Stânișoara

4 V Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post)

5 S Sf. Prooroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul

6 D Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie;

Duminica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunții fiului de împărat); Ap. II Corinteni I, 21-24; II, 1-4; Ev. Matei XXII, 1-14; glas 5, voscr. 3

7 L Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; Sf. Cuv. Casiana Imnografa; †) Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați

8 M (†) Nașterea Maicii Domnului

9 M Sf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic; Sf. Mc. Severian (Post)

10 J Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Împ. Pulheria

11 V Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin Bucătarul (Post)

12 S Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)

13 D Înainte-prăznuirea Înălțării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul și Ciprian, ep. Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; † Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian

Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 6, voscr. 4

14 L (†) Înălțarea Sfintei Cruci; Sf. Nou Mc. Macarie, ucenicul patr. Nifon (Dezlegare la ulei și vin)

15 M †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitr. Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, arhiep. Larisei

16 M †) Sf. Cuv. Mărt. Sofian de la Antim; Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila (Post)

17 J †) Sf. Ier. Dionisie, ep. Cetății Albe – Ismail; Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi

18 V †) Sf. Pr. Mc. Ilarion Felea; Sf. Ier. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna (Post)

19 S Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)

20 D Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist

Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 5

21 L Odovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona

22 M †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la M. Brazi, mitr. Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope

23 M Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia (Post)

24 J Sf. întâia Mc., întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul

25 V Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej (Post)

26 S †) Mutarea Sf. Ap. și Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Sf. Cuv. Platonide de la Argeș (fosta Despina Milița, soția voievodului); Dreptul Ghedeon

27 D †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitr. Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia

Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 8, voscr. 6

28 L † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru

29 M Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia

30 M Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani (Post)

Calendar ortodox octombrie 2026

1 J (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Chiriac și Iosif de la Bisericani

2 V Sf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara (Post)

3 S Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist

4 D †) Sf. Pr. Mărt. Dumitru Stăniloae; Sf. Sfințit Mc. Ierotei, ep. Atenei

Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 1, voscr. 7

5 L Sf. Mc. Haritina; †) Sf. Cuv. Misail și Daniil de la Mănăstirea Turnu

6 M Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida

7 M † Sf. M. Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. și Polihronie (Post)

8 J Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia

9 V Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Atanasia, Andronic și Anastasia (Post)

10 S Sf. Mc. Evlampie și sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian și Teofil Mărt.

11 D Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier. Teofan Mărt., ep. Niceei

Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Rugăciunea lui Iisus); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 2, voscr. 8

12 L Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Ier. Cosma, ep. Maiumei

13 M † Aducerea moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie

14 M †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie (Dezlegare la ulei și vin)

15 J † Sf. Magdalena de la Mălainița; Sf. Mc. Luchian, pr. din Antiohia

16 V Sf. Mc. Longhin Sutașul (Post)

17 S Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul

18 D Sf. Ap. și Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân

Duminica a XX-a după Rusalii (Invierea fiului vaduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 3, voscr. 9

19 L Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila;

20 M Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Gherasim din Chefalonia

21 M †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare (Post)

22 J Sf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei; Sf. 7 tineri din Efes;

23 V Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; †) Sf. Pr. Mc. Constantin Sârbu; Sf. Cuv. Macarie Romanul (Post)

24 S Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih și Valentin

25 D Sf. Mc. Marcian și Martirie; Sf. Tavita

Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 4, voscr. 10

26 L †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir

27 M †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor

28 M † Sf. Ier. Iachint, mitr. Țării Românești; †) Sf. Cuv. Teofana Basarab; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii ai lor: Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi; Sf. Ier. Firmilian, ep. Cezareei Capadociei; (Post)

29 J Sf. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie și Maria, nepoata sa

30 V Sf. Sfințit Mc. Zenovie, ep. Ciliciei și sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa (Post)

31 S Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah

Calendar ortodox noiembrie 2026

1 D Sf. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia

Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 5, voscr. 11

2 L Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Anempodist

3 M Sf. Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.; Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida

4 M Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru și Ermeu; Sf. Cuv.Gheorghe Mărt. din Drama (Post)

5 J Sf. Mc. Galaction și Epistimia

6 V Sf. Pavel Mărt., patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Post)

7 S Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei (Pomenirea morților – Moşii de toamnă)

8 D †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri

Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Evrei II, 2-10; Efeseni II, 14-22; Ev. Luca X, 16-21; Luca VIII, 41-56; glas 6, voscr. 1

9 L †) Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie; Sf. Cuv. Matrona

10 M Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart; †) Sf. Cuv. Mc. Visarion de la Lainici; Sf. Mc. Orest

11 M † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul (Post)

12 J Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei; †) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul

13 V †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza (Dezlegare la ulei și vin)

14 S †) Sf. Ap. Filip unul dintre cei 12 Apostoli; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)

15 D †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv, diac. (Începutul Postului Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin)

Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 7, voscr. 2

16 L Sf. Ap. și Ev. Matei (Post)

17 M Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei Pontului și Ghenadiei, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul (Post)

18 M Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu (Post)

19 J Sf. Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Post)

20 V Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; † Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiep. Constantinopolului; (Post)

21 S (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește)

22 D Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la pește)

Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 8, voscr. 3

23 L † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei și Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la pește)

24 M Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei și Petru, ep. Alexandriei (Dezlegare la ulei și vin)

25 M Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Dezlegare la ulei și vin)

26 J Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei și vin)

27 V Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail și Pinufrie (Post)

28 S †) Sf. Cuv. Mărt. Arsenie de la Proslop; Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la pește)

29 D Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la pește)

Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 1, voscr. 4

30 L †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei (Dezlegare la pește)

Calendar ortodox decembrie 2026

1 M † Sf. Anastasia, mama Sfântului Ier. Andrei Șaguna; Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum – Ziua Națională a României) (Dezlegare la pește)

2 M †) Sf. Cuv. Paisie și Cleopa de la Sihăstria; Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Porfirie Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, arhiep. Efesului (Post)

3 J †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica și Căldărușani; Sf. Prooroc Sofonie (Dezlegare la pește)

4 V † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei și vin)

5 S †) Sf. Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Anastasie (Dezlegare la pește)

6 D †) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește)

Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Evrei XIII, 17-21; Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca VI, 17-23; Luca XIII, 10-17; glas 2, voscr. 5

7 L †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, ep. Mediolanului (Milano) (Dezlegare la pește)

8 M Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic și Onisifor (Dezlegare la ulei și vin)

9 M Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel (Dezlegare la ulei și vin)

10 J Sf. Mc. Mina, Ermoghen și Evgraf (Dezlegare la ulei și vin)

11 V Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou (Post)

12 S †) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește)

13 D †) Sf. Ier. Dosoftei, mitr. Moldovei; † Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf. Mc. Lucia, fecioara din Siracuza (Dezlegare la pește)

Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși după trup ai Domnului; Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 3, voscr. 6

14 L Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie (Post)

15 M Sf. Sfințit Mc. Elefterie, ep. Iliriei; Sf. Mc. Antia și Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro (Dezlegare la ulei și vin)

16 M Sf. Prooroc Agheu; Sf. Teofana, împ. (Post)

17 J Sf. Prooroc Daniel și Sf. trei tineri: Anania, Azaria și Misail (Dezlegare la ulei și vin)

18 V †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiep. Ierusalimului (Dezlegare la ulei și vin)

19 S † Sf. Cuv. Muceniță Evloghia de la Samurcășești; Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Cuv. Aglaia, Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Dezlegare la pește)

20 D Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei; †) Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus

Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 4, voscr. 7

21 L Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Post)

22 M †) Sf. Ier. Petru Movilă, mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia (Post)

23 M † Sf. Cuv. Antonina de la Tismana ; Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiep. Neocezareei (Post)

24 J Sf. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)

25 V (†) Nașterea Domnului (Crăciunul) (Harți)

26 S A doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; †) Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana; Sf. Sfințit Mc. Eftimie, ep. Sardelor (Sâmbăta după Nașterea Domnului)

27 D A treia zi de Crăciun; † Sf. Ap., întâiul Mc. și arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărt.

Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Proorocul și Sf. Iacob, rudenia Domnului; Fuga în Egipt); Ap. Fapte VI, 8-15; VII, 1-5; 47-60; Galateni I, 11-19; Ev. Matei XXI, 33-44; Matei II, 13-23; glas 5, voscr. 8

28 L Sf. 20.000 de Mc. arși în Nicomidia

29 M Sf. 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel și Tadeu

30 M Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon, arhim. (Harți)

31 J Odovania Praznicului Nașterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; † Sf. Mc. Hermes (Slujba în noaptea trecerii dintre ani)

