Bolojan vrea dosar penal pentru primarii care falsifică bugetul. Nicușor Dan recunoaște senin: „Sunt artificii pe care le făceam și eu la primărie”
Ilie Bolojan amenință cu dosare penale primarii care nu bugetează salariile. Fix ce a mărturisit că făcea Nicușor Dan: „Începeam anul fără bani pentru noiembrie și decembrie”
Ilie Bolojan vrea dosar penal pentru primarii care „umflă” sau falsifică bugetele locale: „Nu îți asiguri salariile pe noiembrie și decembrie. Ai o răspundere” – exact practica recunoscută recent de Nicușor Dan: „Sunt artificii pe care noi le facem, inclusiv eu la primărie”
Premierul Ilie Bolojan a lansat, joi seară, un avertisment dur pentru primarii din toată țara care își fac bugetele „pe genunchi”, mizând că statul îi va salva la final de an. Acesta spune că există localități care nu își bugetează intenționat cheltuielile cu salariile pentru lunile noiembrie și decembrie, sperând că vor primi bani suplimentari de la Guvern, și că astfel de practici ar trebui sancționate penal.
„Sunt niște practici din anii trecuți. Avem, în lunile noiembrie și decembrie, un val de cheltuieli. Nu îți bugetezi toate cheltuielile până la final de an. Nu îți asiguri salariile pe noiembrie și decembrie, punând presiune pe Guvern, ca Guvernul să vină cu bani pe care noi îi împrumutăm și să îți acopere cheltuielile nebugetate.
Săptămâna viitoare vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care, în luna august, au înregistrat restanțe la plată, iar neachitarea acestor restanțe sau nerespectarea reținerilor la sursă duc la o răspundere directă.
Înseamnă că, dacă nu plătești CAS și CASS, ai o răspundere penală pentru acest lucru”, a declarat premierul la B1 TV.
Interesant este că doar cu două săptămâni înainte, președintele Nicușor Dan, garantul politic al Guvernului Bolojan, recunoștea public că a făcut același lucru în perioada în care era primar general al Capitalei.
„Sunt artificii pe care noi ne-am obișnuit să le facem, inclusiv eu la primărie. Începeam anul fără să am bani pentru salariile pe lunile noiembrie și decembrie, pentru că știam că puneam niște bani la investiții, știind că tocmai pentru că nu aveam capacitate administrativă suficientă, jumătate din investițiile astea nu se făceau. Și atunci făceam o rectificare și duceam banii înapoi”, spunea Nicușor Dan pe 25 septembrie 2025.
Premierul vorbește acum despre aceste practici ca despre „incendii premeditate”, în care primarii provoacă intenționat dezechilibre bugetare pentru ca, ulterior, administrația centrală să intervină cu fonduri suplimentare.
Între timp, mulți primari se plâng că, din cauza blocajelor bugetare, riscă să li se taie fondurile pentru servicii publice de bază, inclusiv pentru eliberarea certificatelor de căsătorie sau deces, așa cum a relatat publicația Gândul.
