Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese

Premierul Ilie Bolojan va efectua luni, 13 octombrie 2025, începând cu ora 10.00, o vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș. Compania își extinde capacitatea de producție și lansează procesul de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric.

De peste 12 ani, compania Star Assembly Sebeș se remarcă prin excelență tehnică și standarde de calitate deosebite în asamblarea cutiilor de viteză de înaltă performanță pentru autoturismele Mercedes-Benz.

Odată cu extinderea capacităților de producție și lansarea procesului de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric, locația marchează o etapă esențială în tranziția la electromobilitate.

Program:

-09:30 Înregistrare participanți

-10:00 Deschidere eveniment cu discursuri

-11:00 Tururi ghidate în hala de producție unități de antrenare electrică cu puncte foto și video selectate

-12:00 Posibilitate de servire prânz și încheiere eveniment

