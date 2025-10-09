Rămâi conectat

Ştirea zilei

Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

în

De

Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese

Premierul Ilie Bolojan va efectua luni, 13 octombrie 2025, începând cu ora 10.00, o vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș. Compania își extinde capacitatea de producție și lansează procesul de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric.

De peste 12 ani, compania Star Assembly Sebeș se remarcă prin excelență tehnică și standarde de calitate deosebite în asamblarea cutiilor de viteză de înaltă performanță pentru autoturismele Mercedes-Benz.

Odată cu extinderea capacităților de producție și lansarea procesului de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric, locația marchează o etapă esențială în tranziția la electromobilitate.

Program:

-09:30 Înregistrare participanți
-10:00 Deschidere eveniment cu discursuri
-11:00 Tururi ghidate în hala de producție unități de antrenare electrică cu puncte foto și video selectate
-12:00 Posibilitate de servire prânz și încheiere eveniment

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, în Germania. Produsele, vândute și în America

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

9 octombrie 2025

De

Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, în Germania. Produsele, vândute și în America Ferma cu Omenie, din Unirea, județul Alba, participă zilele acestea la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, Anuga 2025, organizat în Köln, Germania. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Povestea singurelor 2 femei-pilot de avioane supersonice din România: Ambele sunt absolvente ale Colegiului Militar din Alba Iulia, iar una e dintr-un sat din Alba

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

9 octombrie 2025

De

Povestea singurelor 2 femei-pilot de avioane supersonice din România: Ambele sunt absolvente ale Colegiului Militar din Alba Iulia, iar una e dintr-un sat din Alba Romina Mîrza, fostă șefă de promoție a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, era până de curând prima femeie pilot de avioane de vânătoare din România. Între timp […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

PREMIERĂ în România: Mai mulți tineri din Ocna Mureș au dezvoltat un serviciu complet de TELEASISTENȚĂ dedicat seniorilor și persoanelor cu dizabilități

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

9 octombrie 2025

De

Mai mulți tineri din Ocna Mureș au dezvoltat un serviciu complet de teleasistență dedicat seniorilor și persoanelor cu dizabilități: Premieră în România „Teleasistență România” este primul serviciu complet de teleasistență din țară, adresat persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități, care oferă acces rapid la servicii de urgență și îi ajută să trăiască o […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Economistul Radu Georgescu: „România va intra în curând într-un sevraj economic”

Radu Georgescu: „România va intra în curând într-un sevraj economic” Economistul Radu Georgescu avertizează că România se apropie de o...
Actualitateacum 4 ore

Trotinetele și bicicletele electrice, doar cu permis special. Proiectul de lege este dezbătut în Parlament

Trotinetele și bicicletele electrice, doar cu permis special. Proiectul de lege este dezbătut în Parlament După mai bine de 1.600...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 53 de minute

Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese

Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția...
Ştirea zileiacum 2 ore

FOTO | Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, în Germania. Produsele, vândute și în America

Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 ore

Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Selecție de dosare. CONDIȚII

Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia anunță începerea selecției...
Curier Județeanacum 5 ore

FOTO | Biserică în incinta unei unități militare din Sebeș: A fost pusă piatra de temelie

Biserică în incinta unei unități militare din Sebeș: A fost pusă piatra de temelie Joi, 9 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

VIDEO | Au fost reluate lucrările la podul peste Valea Geoagiului, pe strada Axente Sever, din Teiuș: „Ne dorim ca în scurt timp podul să fie complet finalizat și funcțional”

Au fost reluate lucrările la podul peste Valea Geoagiului, pe strada Axente Sever, din Teiuș Au fost reluate lucrările la...
Politică Administrațieacum 5 zile

FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”

5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 14 ore

9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România

9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România La 9 octombrie este marcată, în ţara noastră, Ziua...
Opinii - Comentariiacum 16 ore

9 octombrie: Ziua mondială a poştei. Rol vital în viaţa oamenilor şi a societăţilor de afaceri

9 octombrie: Ziua mondială a poștei – un rol esențial în viața oamenilor și a afacerilor Marcată, în fiecare an,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea