Bolojan taie din educație: Burse și posturi plătite cu ora, pentru economii de miliarde

Bolojan taie din educație: Burse și posturi plătite cu ora, pentru economii de 4-5 miliarde de lei pe an
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că urmează noi tăieri serioase în sistemul de educație, cu scopul de a reduce cheltuielile statului. Printre măsurile vizate se numără bursele elevilor și posturile plătite cu ora. Conform calculelor, asta ar aduce economii de 4-5 miliarde de lei pe an.
Deși bursele școlare erau gândite să sprijine elevii cu rezultate bune sau cu probleme financiare, valoarea lor a explodat în ultimii ani.
„Am ajuns ca 1,4 milioane de elevi să primească burse, iar valoarea totală a ajuns la aproape 1 miliard de euro, 4,7 miliarde de lei”, a spus Ilie Bolojan.
Premierul a explicat că în 2024, cam 62% dintre elevii din România luau burse, deși numărul total de elevi scăzuse la puțin peste 2,2 milioane. În 2021 bursele valorau sub 200 de milioane de lei (aprox. 40 de milioane de euro), iar în 2015 doar 4% dintre elevi primeau așa ceva.
„Nu poți să crești în trei ani de zile de 25 de ori suma de burse, nici să le acorzi pe perioada de vară, pentru că nu se întâmplă nicăieri”, a adăugat premierul.
Pe lângă burse, Bolojan vrea să reducă și alte cheltuieli și să elimine circa 15.000 de posturi plătite cu ora și limitarea degrevărilor, ceea ce înseamnă că directorii și inspectorii școlari vor trebui să intre mai des la ore.
„Nu mai putem susține aceste costuri atâta timp cât nu avem acești bani. Dobânzile plătite pentru împrumuturi reprezintă într-un an valoarea unei autostrăzi spre Moldova”, a mai spus premierul.
