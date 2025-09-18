România, codașa Uniunii Europene la bugetul pentru sănătate. Bolojan: „Anul acesta cheltuielile pentru sănătate vor fi majorate”
România, codașa Uniunii Europene la bugetul pentru sănătate. „Anul acesta cheltuielile pentru sănătate vor fi majorate”, promite Bolojan
România rămâne codașa Uniunii Europene când vine vorba de bugetul alocat sănătății, ceea ce pune în pericol tratamentele a peste 700.000 de pacienți.
Premierul Ilie Bolojan a declarat la o conferință Antena 3 CNN: „Anul acesta cheltuielile pentru sănătate vor fi majorate. Nu avem altă posibilitate, pentru că au fost subdimensionate la începutul anului, când s-a format bugetul. Deci asta o să facem”.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dat asigurări că autoritățile caută soluții pentru ca pacienții să nu fie nevoiți să-și întrerupă tratamentele.
Așa cum am spus de nenumărate ori, reformele sau, mă rog, pachetul unu, pachetul doi, în special de reforme, care au cuprins și domeniul sănătății, n-au însemnat sub nicio formă austeritate.
În absolut toate discuțiile avute, atât în coaliție, acolo unde eu am participat, cât și în discuțiile tehnice sau, mă rog, de alt nivel, când a venit vorba despre domeniul sănătății, s-a discutat doar despre reorganizarea și realocarea resurselor, nu de scăderea, nu de tăierea bugetului”, susține și Alexandru Rogobete.
Potrivit specialiștilor, majorarea bugetului în sănătate se traduce prin îmbunătățirea calității vieții și reducerea duratei spitalizărilor. Cu alte cuvinte, până la urmă, măsura va genera, de fapt, costuri mai mici pentru stat.
„Ne permitem oare, ca stat, să nu avem acces la inovație sau să avem acces la inovație doar din când în când? Eu cred că nu ne permitem lucrul acesta. Ea vine să acopere niște locuri sau să trateze niște afecțiuni care, până la momentul respectiv, nu au fost tratate, nu s-a găsit terapie pentru ele.
Un sistem de sănătate performant se construiește nu doar cu bani. Se construiește cu viziune, se construiește cu parteneriat, se construiește având în centru pacientul și cu respect pentru pacient. De ce avem noi nevoie în acest parteneriat? De predictibilitate”, a afirmat și Cătălina Grama, Patient Advocacy & External Engagement Lead România UCB.
