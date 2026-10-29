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Focar de pestă porcină africană în județul vecin: Mai multe localități, vizate de restricții

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Focar de pestă porcină africană în județul vecin: Mai multe localități, vizate de restricții

Un focar de pestă porcină africană (PPA) a fost confirmat într-o gospodărie din localitatea Veseud, comuna Slimnic. În urma confirmării, Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu a aprobat un plan de măsuri pentru limitarea răspândirii bolii, potrivit Prefecturii Sibiu.

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,,Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu (CLCB) – Unitatea Locală de Decizie (ULB), condus de prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Crețu, a aprobat azi (joi, n.r.), în unanimitate, Decizia privind aprobarea Planului de măsuri pentru controlul bolii pestă porcină africană (PPA), ca urmare a confirmării acesteia într-o gospodărie din localitatea Veseud, comuna Slimnic, însumând un efectiv la zi de cinci capete suine – porci grași”, precizează Prefectura Sibiu, scrie Agerpres.

Conform sursei citate, în gospodăria aferentă s-a impus interdicția de scoatere din exploatație a animalelor existente, a furajelor existente și a dejecțiilor animaliere.

Autoritățile anunță că a fost stabilită o zonă de protecție în jurul focarului din localitatea Veseud, cu o rază de minim 3 km, ce include localitățile Veseud și Ruși de asemenea, o zonă de supraveghere în jurul focarului, care se întinde pe o rază de minim 10 km (zona de protecție este cuprinsă în zona de supraveghere) și include localitățile Șeica Mică, Agârbiciu, Șoala, Albi, Pădureni, Șeica Mare, Boarta, Petiș, Mighindoala, Buia, Ștenea, Slimnic, Loamneș și Hașag.

De asemenea, s-a decis lichidarea suinelor existente în exploatație, urmată de neutralizarea prin îngroparea suinelor. Acțiunea s-a efectuat sub supraveghere sanitară-veterinară.

În zonele de restricții este interzisă: sacrificarea porcilor fără anunțarea medicului veterinar, circulația animalelor deținute din speciile listate (porcină), dinspre unități din zona de restricții; circulația animalelor deținute din speciile listate înspre unități din zona de restricții; repopularea cu vânat din speciile listate; târguri, piețe, expoziții și alte situații în care sunt adunate la un loc animalele deținute din speciile listate, inclusiv colectarea și dispersarea acestor specii; circulația cărnii proaspete, organelor, produselor din carne obținute de la animale deținute și sălbatice din speciile listate, dinspre abatoare sau unități de manipulare a vânatului din zona de restricții, precum și alte restricții prevăzute în planul de măsuri.

De asemenea, este obligatorie anunțarea medicului veterinar de liberă practică, în cazul apariției oricărui semn de îmbolnăvire la porcine.

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