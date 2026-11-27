Foto | Accident rutier pe A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș: Un urs a murit, o autoutilitară frigorifică s-a răsturnat și mai multe vehicule implicate. Ce s-a întâmplat
Accident rutier pe A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș: Un urs a murit, o autoutilitară frigorifică s-a răsturnat și mai multe vehicule implicate. Ce s-a întâmplat
Un accident rutier în care au fost implicate trei vehicule, opt persoane și un urs s-a produs, joi noaptea, în jurul orei 03:00, pe autostrada A1, în zona localității Cristian, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș.
În urma impactului, o autoutilitară frigorifică s-a răsturnat, iar ursul a murit. Cele opt persoane implicate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Potrivit ISU Sibiu Azi-noapte în jurul orei 03:00 pompierii au intervenit pe A1 în zona localității Cristian, sensul de mers Sibiu-Sebeș la un accident rutier.
În accident au fost implicate 3 vehicule, 8 persoane și un urs. O autoutilitară frigorifică s-a răsturnat.
Cele 8 persoane nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă ursul a decedat.
Update IPJ Sibiu:
Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au intervenit la un accident rutier soldat cu pagube materiale, produs pe autostrada A1, la km 257+400 m, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș, în zona localității Cristian.
Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că un urs ar fi pătruns pe partea carosabilă a autostrăzii, fiind acroșat de o autoutilitară, care, în urma impactului, s-a răsturnat pe banda nr. 1 și pe banda de urgență. Ulterior, două autoturisme care circulau în spatele autoutilitarei au intrat în coliziune cu aceasta.
În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.
Cadavrul animalului a fost ridicat de către reprezentanții CNAIR, urmând a fi predat gestionarului fondului cinegetic din zonă.
Timp de aproximativ 40 de minute, traficul rutier s-a desfășurat doar pe banda nr. 2.
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