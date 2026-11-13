Curier Județean

Bărbat din Oiejdea, reținut de polițiști după ce și-a bătut soția: Agresorul era băut și este cercetat pentru violență în familie

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Bărbat din Oiejdea, reținut de polițiști după ce și-a bătut soția: Agresorul era băut și este cercetat pentru violență în familie

Un bărbat din Oiejdeaa fost reținut de polițiști după ce și-a bătut soția. Agresorul era băut și s-a ales cu dosar penal.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 13 noiembrie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Oiejdea, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în seara de 12 noiembrie 2026, în jurul orei 22.00, în timp ce se afla în locuința de domiciliu, împreună cu soția sa, în vârstă de 39 de ani, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi agresat-o fizic pe aceasta.

Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

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