Bărbat din Cisnădie, încarcerat în Penitenciarul Aiud: Va sta 3 luni după gratii pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere

acum 2 ore

Un bărbat, în vârstă de 61 de ani, posesor a unui mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de  distrugere, a fost depistat de polițiștii din Cisnădie. A fost  încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au identificat pe raza municipiului Sibiu, un bărbat în vârstă de 61 de ani, pe numele căruia, la aceeași dată, Judecătoria Sibiu a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Acesta a fost condamnat să execute o pedeapsă de 3 luni de închisoare cu executare.

Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei.

