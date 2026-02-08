Curier Județean

Bărbat de 60 de ani, din Bistra, REȚINUT după ce a refuzat testarea cu aparatul alcooltest și recoltarea de probe biologice: ,,Emana halenă alcoolică”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 minute

în

De

Bărbat de 60 de ani, din Bistra, REȚINUT după ce a refuzat testarea cu aparatul alcooltest și recoltarea de probe biologice: ,,Emana halenă alcoolică”

Un bărbat în vârstă de 60 de ani, din comuna Bistra, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a provocat un accident rutier soldat doar cu pagube materiale și a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, precum și recoltarea de probe biologice.

Conform IPJ Alba, la data de 7 februarie 2026, polițiștii Postului de Poliție Bistra au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din comuna Bistra, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Ganea din comuna Bistra, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu gardul unui imobil, rezultând doar pagube materiale.

Întrucât emana halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat bărbatului acordul în vederea testării cu aparatul alcooltest și recoltarea probelor biologice, însă acesta a refuzat.

Cercetările sunt continuate.

FOTO: Rol ilustrativ

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

8 februarie 2026 | 95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 43 de minute

în

8 februarie 2026

De

95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba Dispeceratul Național Salvamont a primit, în ultimele 24 de ore, 93 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Două apeluri au fost înregistrate de Salvamont Alba. Cele 93 de apeluri au […]

Citește mai mult

Curier Județean

Una dintre cele mai iubite profesoare din Alba a plecat la ceruri. Laura Arăboaei s-a stins din viață

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

8 februarie 2026

De

Una dintre cele mai iubite profesoare din Alba a plecat la ceruri. Laura Arăboaei s-a stins din viață Laura Arăboaei, o profesoară îndrăgită de geografie din județul Alba, s-a stins din viață. Tragicul anunț a fost făcut de soțul său.  La aflarea veștii, prieteni apropiați sau diferiți foști elevi au reacționat pe o rețea de […]

Citește mai mult

Curier Județean

8-10 februarie 2026 | Vremea se schimbă în toată România: avertizare meteo de ninsori, vânt și polei. Anunțul făcut de meteorologii ANM

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

8 februarie 2026

De

Vremea se schimbă în toată România: avertizare meteo de ninsori, vânt și polei. Anunțul făcut de meteorologii ANM Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo, valabilă pe întreg teritoriul României, care anunță schimbarea vremii, până pe data de 10 februarie.  Fenomenele vizate sunt:  precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale […]

Citește mai mult