Bărbat de 60 de ani, din Bistra, REȚINUT după ce a refuzat testarea cu aparatul alcooltest și recoltarea de probe biologice: ,,Emana halenă alcoolică”

Un bărbat în vârstă de 60 de ani, din comuna Bistra, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a provocat un accident rutier soldat doar cu pagube materiale și a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, precum și recoltarea de probe biologice.

Conform IPJ Alba, la data de 7 februarie 2026, polițiștii Postului de Poliție Bistra au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din comuna Bistra, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Ganea din comuna Bistra, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu gardul unui imobil, rezultând doar pagube materiale.

Întrucât emana halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat bărbatului acordul în vederea testării cu aparatul alcooltest și recoltarea probelor biologice, însă acesta a refuzat.

Cercetările sunt continuate.

