Bărbat de 60 de ani, din Bistra, REȚINUT după ce a refuzat testarea cu aparatul alcooltest și recoltarea de probe biologice: ,,Emana halenă alcoolică”
Bărbat de 60 de ani, din Bistra, REȚINUT după ce a refuzat testarea cu aparatul alcooltest și recoltarea de probe biologice: ,,Emana halenă alcoolică”
Un bărbat în vârstă de 60 de ani, din comuna Bistra, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a provocat un accident rutier soldat doar cu pagube materiale și a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, precum și recoltarea de probe biologice.
Conform IPJ Alba, la data de 7 februarie 2026, polițiștii Postului de Poliție Bistra au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din comuna Bistra, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Ganea din comuna Bistra, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu gardul unui imobil, rezultând doar pagube materiale.
Întrucât emana halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat bărbatului acordul în vederea testării cu aparatul alcooltest și recoltarea probelor biologice, însă acesta a refuzat.
Cercetările sunt continuate.
FOTO: Rol ilustrativ
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
8 februarie 2026 | 95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba Dispeceratul Național Salvamont a primit, în ultimele 24 de ore, 93 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Două apeluri au fost înregistrate de Salvamont Alba. Cele 93 de apeluri au […]
Una dintre cele mai iubite profesoare din Alba a plecat la ceruri. Laura Arăboaei s-a stins din viață
Una dintre cele mai iubite profesoare din Alba a plecat la ceruri. Laura Arăboaei s-a stins din viață Laura Arăboaei, o profesoară îndrăgită de geografie din județul Alba, s-a stins din viață. Tragicul anunț a fost făcut de soțul său. La aflarea veștii, prieteni apropiați sau diferiți foști elevi au reacționat pe o rețea de […]
8-10 februarie 2026 | Vremea se schimbă în toată România: avertizare meteo de ninsori, vânt și polei. Anunțul făcut de meteorologii ANM
Vremea se schimbă în toată România: avertizare meteo de ninsori, vânt și polei. Anunțul făcut de meteorologii ANM Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo, valabilă pe întreg teritoriul României, care anunță schimbarea vremii, până pe data de 10 februarie. Fenomenele vizate sunt: precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu zi
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu...
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba Contribuțiile la pensiile ocupaționale (Pilonul 4)...
Știrea Zilei
SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut
SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut Doi bărbați, în...
FOTO | Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania: Este director tehnic al unui performant club de patinaj viteză
Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș,...
Curier Județean
Bărbat de 60 de ani, din Bistra, REȚINUT după ce a refuzat testarea cu aparatul alcooltest și recoltarea de probe biologice: ,,Emana halenă alcoolică”
Bărbat de 60 de ani, din Bistra, REȚINUT după ce a refuzat testarea cu aparatul alcooltest și recoltarea de probe...
8 februarie 2026 | 95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba...
Politică Administrație
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi...
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea unor eventuale lucrări suplimentare la amplasament, la vot în Consiliul Local
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea...
Opinii Comentarii
8 februarie | Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută
8 februarie| Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută Oricât de...
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși Sfântul Partenie...