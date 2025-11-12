Bărbat de 52 de ani, din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Nouă luni după gratii pentru că a condus băut

Un bărbat de 52 de ani a fost reținut de oamenii legii deoarece este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii. Urmează să stea la închisoare pentru 9 luni după ce a condus băut.

La data de 11 noiembrie 2025, polițiștii din Teiuș au depistat și reținut un bărbat de 52 de ani, din orașul Teiuș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 11 noiembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 9 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei, a transmi IPJ Alba.

