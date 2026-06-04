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O nouă minivacanță pentru profesori și elevi de mâine, de Ziua Învățătorului. Orele nu trebuie recuperate ulterior

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

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O nouă minivacanță pentru profesori și elevi de mâine, de Ziua Învățătorului. Orele nu trebuie recuperate ulterior

Elevii şi cadrele didactice din România nu vor face cursuri mâine, 5 iunie 2026, de Ziua Învăţătorului, zi nelucrătoare prevăzută în Contractul colectiv de muncă din sistemul de învăţământ.

Data de 5 iunie este declarată oficial Ziua Învăţătorului prin Legea nr. 289 din 29 octombrie 2007. Data de 5 iunie a fost aleasă pentru că este ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietorul învățământului modern românesc.

Ziua este sărbătorită în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc, potrivit legii.

Din 2024, 5 iunie este zi liberă pentru elevi și profesori, prevederea fiind inclusă în Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector – Învățământ. Orele nu trebuie recuperate ulterior.

Pentru majoritatea elevilor, cursurile anului școlar 2025–2026 se încheie pe 19 iunie 2026, potrivit structurii oficiale publicate de Ministerul Educației. Vacanța de vară începe astfel pe 20 iunie.

Ziua Învățătorului a devenit zi de sărbătoare națională în 2007

Potrivit legislației în vigoare și contractului colectiv de muncă din învățământ, această zi este nelucrătoare pentru personalul didactic și didactic auxiliar.În unitățile de învățământ nu vor fi organizate cursuri, iar elevii nu vor participa la activități școlare. Ziua Învățătorului a devenit zi de sărbătoare națională în 2007, instituită prin Legea nr. 289/2007.

Din 2024, Ziua Învățătorului figurează printre zilele nelucrătoare acordate personalului din învățământul preuniversitar. Cursurile sunt suspendate, iar orele nu se recuperează ulterior. Pentru anumite unități de învățământ private, organizarea activității poate fi stabilită în funcție de prevederile contractuale și regulamentele interne aplicabile. Sărbătoarea este dedicată recunoașterii rolului profesorilor și învățătorilor în educația și formarea tinerelor generații.

Ziua liberă de 5 iunie este acordată cu puțin timp înainte de încheierea anului școlar. Pentru elevii din clasele terminale de liceu, cursurile se termină în această perioadă, astfel că ultima zi de școală va fi joi, 4 iunie. Elevii de clasa a VIII-a vor continua cursurile până pe 12 iunie, iar pentru majoritatea elevilor anul școlar 2025-2026 se va încheia pe 19 iunie. Vacanța de vară va începe pe 20 iunie.

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