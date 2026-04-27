Bărbat de 29 de ani, din Constanța, cercetat de polițiștii din Galda de Jos: A fost prins la volan cu permisul suspendat

Un bărbat de 29 de ani, din județul Constanța, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe DJ 107 H, pe raza localității Galda de Jos, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Conform IPJ Alba, la data de 26 aprilie 2026, în jurul orei 23.30, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107 H, pe raza localității Galda de Jos, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din județul Constanța.

Din verificări a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI