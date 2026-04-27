UPDATE FOTO | TRAGEDIE la Alba Iulia: Bărbat, găsit fără suflare într-o parcare din zona centrală a municipiului. Poliția face cercetări
Un bărbat a fost găsit fără suflare, pe strada Nicolae Titulescu, în zona parcării de la Direcția Venituri din Alba Iulia, astăzi, 27 aprilie 2026, în jurul orei 07:30.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.
Știrea inițială:
Din primele informații disponibile, polițiștii din Alba au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit căzut pe stradă, inconștient. Oamenii legii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
,,Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit căzut pe stradă, fiind inconștient. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul bărbatului.”, a confirmat IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.
UPDATE IPJ Alba:
La data de 27 aprilie 2026, în jurul orei 07.30, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Nicolae Titulescu din municipiu, se află o persoană decedată.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că este vorba de o persoană de sex masculin, decedată, ale cărei date identificare urmează să fie stabilite.
La examinarea sumară a cadavrului, nu au fost observate urme de violență.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă în vederea stabilirii identității persoanei și împrejurărilor în care a survenit decesul.
