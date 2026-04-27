UPDATE FOTO | TRAGEDIE la Alba Iulia: Bărbat, găsit fără suflare într-o parcare din zona centrală a municipiului. Poliția face cercetări

TRAGEDIE la Alba Iulia: Bărbat, găsit fără suflare într-o parcare din zona centrală a municipiului

Un bărbat a fost găsit fără suflare, pe strada Nicolae Titulescu, în zona parcării de la Direcția Venituri din Alba Iulia, astăzi, 27 aprilie 2026, în jurul orei 07:30. 

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.

Știrea inițială:

Din primele informații disponibile, polițiștii din Alba au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit căzut pe stradă, inconștient. Oamenii legii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

,,Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit căzut pe stradă, fiind inconștient. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul bărbatului.”, a confirmat IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

UPDATE IPJ Alba: 

La data de 27 aprilie 2026, în jurul orei 07.30, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Nicolae Titulescu din municipiu, se află o persoană decedată.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că este vorba de o persoană de sex masculin, decedată, ale cărei date identificare urmează să fie stabilite.

La examinarea sumară a cadavrului, nu au fost observate urme de violență.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă în vederea stabilirii identității persoanei și împrejurărilor în care a survenit decesul.

VIDEO | Alba Iulia, fără apă potabilă: Se lucrează în 6 puncte din oraș, iar alimentarea a fost sistată în mai multe cartiere. Directorul APA CTTA: ,,La 7 ore de la oprirea apei lucrările sunt în grafic"

Alba Iulia, fără apă potabilă: Se lucrează în 6 puncte din oraș, iar alimentarea a fost sistată în mai multe cartiere. Directorul APA CTTA: ,,La 7 ore de la oprirea apei lucrările sunt în grafic” Alba Iulia a rămas timp de 48 de ore fără apă potabilă. Lucrările anunțate încă de săptămâna trecută au început […]

Un bărbat a amenințat că se aruncă de pe podul peste Mureș de la Partoș

Un bărbat a amenințat că se aruncă de pe podul peste Mureș de la Partoș În seara zilei de duminică, 26 aprilie 2026, în jurul orei 20.20, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a fost informat de către un polițist, care se deplasa spre casă, de la serviciu, cu privire la faptul că o persoană de […]

VIDEO | Acoperișul unui bloc din Ocna Mureș, doborât de vânt: A căzut peste mai multe mașini

Acoperișul unui bloc din Ocna Mureș, doborât de vânt: A căzut peste mai multe mașini Vântul a bătut cu putere în după amiaza zilei de duminică, 26 aprilie 2026, în orașul Ocna Mureș. Rafalele de vânt au produs și pagube materiale. Concret, acoperișul unui bloc de locuințe a fost doborât de vântul întețit. Bucăți din […]

