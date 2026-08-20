Băile Sărate Ocna Mureș: Cine va fi noul reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea care administrează complexul balnear
Băile Sărate Ocna Mureș: Cine va fi noul reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea care administrează complexul balnear
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 26 august 2026 a Consiliului Județean Alba se află și un proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș SA” și aprobarea mandatului acestuia.
„Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 222 din 25 august 2022 privind desemnarea reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș S.A.” și aprobarea mandatului acestuia, reprezentant al Județului Alba a fost desemnată doamna Găiseanu Dana.
Contractul de mandat, anexă la hotărârea enunțată, a fost încheiat pentru o durată de 4 ani de la data semnării, respectiv până la data de 24 august 2026.
Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 57/2019, se impune desemnarea unui nou reprezentant al Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș S.A.”.
În acest sens, propunem numirea doamnei Bozdog Adela pentru a reprezenta interesele Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș S.A.””, se menționează în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Societatea „Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș S.A.”, cu sediul în Ocna Mureș, str. Fabricii nr. 12, județul Alba, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J2022001054011, C.I.F. RO 46589673, funcționează ca societate pe acțiuni, de tip închis, având ca acționari Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Alba și Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Ocna Mureș.
Obiectul de activitate al societății îl constituie administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract. Societatea administrează Baza de Tratament și Agrement din Ocna Mureș, care are în componență spații cu destinații multiple: bază de agrement, sală de fitness, restaurant, birouri, săli de tratamente terapeutice, recuperare medicală, înfrumusețare și sănătate, magazine de echipamente și produse balneare și cosmetice, piscină și locuri de joacă pentru copii, ceea ce îi conferă o complexitate deosebită.
În conformitate cu prevederile art. 46^1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ-teritoriale au competența să numească reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor și să aprobe mandatul acestora.
Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, atribuțiile acesteia fiind stabilite de către acționari prin Actul constitutiv.
Potrivit prevederilor art. 175 și art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale în societăți se realizează de către persoana desemnată prin hotărâre a consiliului județean, cu respectarea regimului incompatibilităților.
foto – Băile Sărate Ocna Mureș (arhivă; cu rol ilustrativ)
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