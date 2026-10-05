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Academicianul Ioan-Aurel Pop și Vasile Dâncu, directorul Editurii „Școala Ardeleană”, invitați speciali în Alba Dialog Fest 2026 – Festival Școala Ardeleană

Ioana Oprean

Publicat

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Academicianul Ioan-Aurel Pop și Vasile Dâncu, directorul Editurii „Școala Ardeleană”, invitați speciali în Alba Dialog Fest 2026 – Festival Școala Ardeleană

Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba organizează vineri, 9 octombrie 2026, începând cu ora 17:00, la Sala Atrium Centurionum, de la sediul administrativ al județului Alba, un eveniment cultural de amploare dedicat istoriei și culturii neamului românesc. Evenimentul face parte din amplul program de manifestări al festivalului  „Alba Dialog Fest – Festival Școala Ardeleană”.

Petrecerea Divorțaților

Invitatul de onoare al evenimentului este academicianul Ioan-Aurel Pop, istoric și fost președinte al Academiei Române, care va susține conferința intitulată „Școala Ardeleană și națiunea română din Transilvania în Secolul Luminilor”. Cu această ocazie va avea loc și lansarea celui mai recent volum al său „Antiromânismul. De la nedreptate istorică la denunț cultural”, o carte care abordează teme legate de identitatea, trecutul și cultura românilor.

În cadrul aceleiași întâlniri, Vasile Dâncu, directorul Editurii „Școala Ardeleană”, va susține conferința „Evocare Eugen Pavel (1946-2025). 80 de ani de la nașterea regretatului editor al monumentalei lucrări «Școala Ardeleană. Antologie de texte (1743-1830). Vol I-IV»”. Totodată, Vasile Dâncu va prezenta publicului Colecția „Panteon Românesc – Ediții de patrimoniu”, proiect editorial publicat de Editura „Școala Ardeleană” și coordonat de acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.

„Vă invităm să participați în număr cât mai mare la această întâlnire culturală de excepție, care va reuni conferințe, lansare de carte, prezentare editorială și vernisajul unei expoziții foto-documentare intitulată „Școala Ardeleană”, expoziție realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române din București. Intrarea la eveniment este gratuită!”, au transmis reprezentanții Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

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