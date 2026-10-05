,,Sunt foarte mulțumit că am crescut cu Furdui Iancu și Irina Loghin”. Reacția unui antrenor de wellness după ce traperul Ian a urinat pe scenă în timpul concertului de la Arenele Romane

Trapperul Ian a fost reținut, pentru 24 de ore, de polițiști după gestul controversat făcut în timpul concertului de la Arenele Romane, care a avut loc vinerea trecută.

Mai exact, acesta a urinat pe scenă în timp ce concerta alături de colegul său de trupă, Azteca.

Ionuț Pop, un antrenor de Wellness și educație nutrițională a publicat, pe o rețea de socializare, următorul text alături de o poză care surprinde momentul controversat din timpul concertului:

,,Dacă ăsta este liderul unei generații, sunt foarte mulțumit că am crescut cu Furdui Iancu și Irina Loghin”, a scris bărbatul.

Postarea a devenit virală, strângând în aproape 20 de ore peste 2.000 de reacții și 1.000 de comentarii.

Reamintim că, cunoscutul trapper Ian, filmat în timp ce urina pe scena de la Arenele Romane din București, în fața publicului, a fost audiat de polițiștii din Capitală, după care a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat de ultraj contra bunelor moravuri.

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