Bacalaureat 2021, sesiunea de toamnă: SUBIECTE și BAREME la proba la alegere a profilului

ATAC fără PRECEDENT: Un deputat USR-PLUS pretinde că există imagini cu Florin Cîțu consumând droguri

Emanuel Ungureanu, deputat USR-PLUS, lansează un atac fără precedent la adresa premierului Florin Cîțu.

Ungureanu a declarat că ar exista imagini care îl înfățișează pe Florin Cîțu consumând droguri. Deputatul USR-PLUS susține că are informații că sunt oameni care cunosc circumstanțele.

Ungureanu: „Știu că domnul Cîțu ar fi consumat droguri, se aude acest lucru”

„Știu că domnul Cîțu ar fi consumat droguri, se aude acest lucru, dar probabil că va ieși Rareș Bogdan și va zice că și el și echipa câștigătoare a consumat droguri și că ce mare lucru. Cea mai importantă dovadă este declarația lui Cîțu. Dacă m-ați întreba pe mine, v-aș spune categoric nu. Dacă Cîțu a fost întrebat de un reporter, a răspuns afară ninge. Aceasta este confirmarea din punctul meu de vedere fără echivoc că domnul Cîțu a consumat droguri, dacă el nu a negat clar. Am informații că sunt oameni care cunosc circumstanțele și chiar ar fi imagini care îl descriu pe domnul Cîțu în această ipostază”, a spus Emanuel Ungureanu, la Realitatea PLUS.

„Mie îmi pare rău că i-am dat votul domnului Cîțu, că el nu a ajuns premier în urma unui concurs de frumusețe. El a fost votat, este premierul USR PLUS, PNL și UDRM. Noi regretăm amarnic votul dat domnului Cîțu ca premier și domnul Orban a spus corect că un rol determinant l-am avut noi. Noi vrem să spălăm țara de el și căutăm soluții în acest sens. Nu pot să spun mai multe, dar căutăm o cale. Nu putem vota o moțiune a PSD și noi nu avem destule voturi ca să depunem o moțiune singuri. Cumva PNL spune că își închide războiul în 25 septembrie. Noi vrem Secția Specială desființată, vrem primari în două tururi, vrem pensiile speciale desființate, adică acel stat care îl ține în funcție pe domnul Cîțu. (…) Ieșirea sau rămânerea la guvernare se leagă de performanța economică comună a celor 4 partide de la guvernare. Nu reușim să performăm cu Cîțu în fruntea guvernului, îl schimbăm. Sunt voci care cer ieșirea de la guvernare. Sunt voci în conducerea partidului pentru că nu facem ce am promis din cauze externe”, a declarat deputatul USR-PLUS, Emanuel Ungureanu, la emisiunea 100% de la Realitatea PLUS.

sursa: bugetul.ro