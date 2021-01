AVERTIZARE METEO: GER, dimineața și noaptea, de sâmbătă până miercuri: Temperaturi de până la -10 grade

ANM a emis vineri o nouă informare meteo de ploi și vânt valabilă în intervalul 16 ianuarie, ora 02:00 – 20 ianuarie, ora 10:00.

În intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece, iar pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger, la început în nord-vest, nord-est și centru, apoi și în celelalte regiuni. Temperaturile minime vor coborî frecvent sub -10 grade și se vor încadra, în general, între -18 și -8 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile intramontane, îndeosebi din estul Transilvaniei, sub -20 de grade.

Maximele diurne vor fi preponderent negative și se vor încadra, în general, între -10 și 0 grade. Local se va semnala ghețuș.